Mersin’de sezon başladı! Fiyatı elek gözüne göre değişiyor

Mersin’in Mut ilçesinde zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte bahçelerde hasat hareketliliği yaşanıyor. Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan ilçede, ürünlerin boyutu ve cinsine göre bahçedeki alım fiyatlarının 10 ile 60 TL arasında değiştiği belirtildi.

Mut’ta 269 bin dekar alanda bulunan zeytin ağaçlarından yurt genelindeki üretimin önemli bir bölümü karşılanıyor. İlçede kayıtlı 13 milyon zeytin ağacı bulunurken, zeytin hem üreticiler hem de tarım işçileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

MUT’TA 300 BİN TON ZEYTİN REKOLTESİ BEKLENİYOR

İlçede ilk hasatların başlamasıyla birlikte bu yılki rekolte beklentisi de ortaya çıktı. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, 269 bin dekar alanda 300 bin ton zeytin üretimi bekleniyor.

Hasadına başlanan ürünlerde fiyatların elek gözüne göre değiştiği kaydedildi. Buna göre zeytinlerin en düşük alım fiyatı 10 TL olurken, en yüksek fiyat 60 TL olarak belirlendi.

ÜRETİCİLER FİYATLARDAN BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Hem üretim hem de satış yapan Hasan Tepe, bu yılki sezonun yüksek rekolteyle başladığını ancak fiyatların geçen yıla kıyasla düşük kaldığını söyledi.

Tepe, fiyatların zeytinin elek gözü ve cinsine göre değiştiğini belirterek, “Bu yıl zeytin hasadımız başladı, rekoltemiz yüksek. Geçen yıla rağmen fiyatlar düşük. Bu elek gözüne göre cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında alınıyor. İstediğimiz şu çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı. Temennimiz daha iyi olması” dedi.

Üreticilerden İbrahim Arı da Mut’ta zeytin sezonunun başladığını ifade ederek fiyatların elek ölçüsüne göre değiştiğini belirtti. Arı, “Bu yıl Mut’ta zeytin sezonu başladı. Fiyatlar eleğine göre 10 liradan başlayıp 60 liraya kadar satılıyor, rekoltemiz yüksek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır