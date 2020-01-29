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Mersin’de selin bilançosu ağır oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Mersin’de 6-7 Ocak’ta etkili olan sağanak yağıştan dolayı 8 bin 386 sera, 951 bahçe, 30 bin 421 dekar tarla sel sularından etkilendi.

Mersin’de 6-7 Ocak’ta etkili olan sağanak yağıştan dolayı 8 bin 386 sera, 951 bahçe, 30 bin 421 dekar tarla sel sularından etkilendi. Ön hasar tespitine göre, 109 milyon 215 bin liralık zarar ortaya çıkarken, çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.
Mersin’in özellikle merkez ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur, birçok bölgede olumsuzluklara yol açarken, sera ve bahçelerde sular altında kalmıştı. 6-7 Ocak’ta meydana gelen selle ilgili, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de ön hasar tespitini tamamladı. Hazırlanan rapora göre, Akdeniz’de 8 bin serada 1 milyon 600 bin, Anamur’da 10 sera ile 64 bahçede 1 milyon 124 bin, Aydıncık’ta 1 serada 30 bin, Bozyazı’da 25 serada 194 bin, Erdemli’de 350 sera, 370 bahçe ile 70 dönüm tarlada 3 milyon 690 bin, Mezitli’de 12 bahçede 240 bin, Mut’ta 5 bahçe ile 14 dönüm tarlada 920 bin, Silifke’de 337 dönüm tarlada 875 bin, Tarsus’ta 30 bin dönüm tarlada 95 milyon 519 bin, Yenişehir’de 500 bahçede 5 milyon liralık zarar ortaya çıktı. Ayrıca Çamlıyayla ve Gülnar’da 9’ar adet hayvan zarar görürken, 23 bin liralık zarar tespit edildi. Yoğun karın vurduğu Toroslar ilçesinde ise 3 bin 810 çiftçiye ait geneli bahçe olmak üzere 29 bin 459 dekar alanda zarar oluşurken, karın henüz daha kalkmamasından dolayı ön hasar tespiti önümüzdeki günlerde yapılacak.

"Ön tespite göre 109 milyon 215 liralık hasar oluştu"
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkan Vekili Turgut Demir, 6-7 Ocak tarihinde meydana gelen selden özellikle merkez Akdeniz, kardan ise Toroslar ilçesinin etkilendiğini söyledi. En ağır hasarların bu bölgelerde oluştuğunu kaydeden Demir, "Tarsus’un özellikle Kulak bölgesindeki tarlalar tamamen sular altında kaldı. Ara bölgelerdeki ilçeler olan Mezitli ve Yenişehir’de yağmurdan dolayı toprak kaymaları, heyelanlar oluştu. Bu yüzden de üretim alanlarında hasarlar oluştu. Toroslar hariç Mersin’in bütün ilçelerinde ön hasar tespiti tamamlandı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hazırladığı ön tespit raporuna göre il genelinde 109 milyon 215 bin liralık hasar oluştu. Net rakamlar daha sonra belli olacak" diye konuştu.

"Bu kış fiyatlar biraz yüksek seyredecektir"
Selden etkilenen ürünlerle ilgili de bilgi veren Demir, "Sebzelerde çok ciddi hasarlar oluştu. Örtü altındaki domates, salatalık, biber, patlıcan ve kabak çeşitlerinde çok ciddi hasarlar ortaya çıktı. Açık alanda bulunan yeşilliklerde büyük hasarlar oluştu. Seralarımızda sular çok uzun süre çekilmedi. O yüzden de tam döküme giren fidelerde ölümler oluştu. Suyunu çekebilen çiftçilerimizin ürünlerinde de çok ciddi kök hastalıkları oluştu. Hava da biraz soğuk gidiyor. Bu dönemde bitkinin çalışması, toparlaması biraz zor olacaktır. Havaların ısınmasına kadar örtü altı üretiminde ciddi sıkıntılar oluşacak. Bunlar da piyasada arzı etkileyecek. Arz az olacağı için de bu kış fiyatlar biraz yüksek seyredecektir" şeklinde konuştu.

"Zor durumda olan çiftçilerimizin silinebiliyorsa borçlarının bir bölümü silinmeli"
Selden etkilenen çiftçilerin zor durumda olduğunun altını çizen Demir, "Çiftçilerin faiz oranlarının düşürülmesi yeterli olmuyor. Çünkü çiftçilerin zaten geçmişten gelen borçları da var. Devletimizden, hükümetimizden yapabileceklerinin en iyisini istiyoruz. Borçların bir bölümünü silebiliyorlarsa silinsin. Zarar gören çiftçilerimiz gerçekten mağdur. Bu yükle beraber çiftçilerimizin daha fazla devam etme şansı yok. Bir süre sonra üretemeyecekler ve tükenecekler. Tükenince ne yapacağız, tarımsal üretimimiz olmayacak. Belki de yıllar sonra bu durumdan dolayı birçok tarım ürününü ithal etmeye çalışacağız. O yüzden çiftçilerimize sahip çıkmalıyız. Cennet vatanımızda her şeyi üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

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