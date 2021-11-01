Mert Baki kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Yemeksepeti’nin yeni CEO'su Mert Baki oldu

Aydın’ın Yemeksepeti’nden ayrılma kararınının ardından CEO’luk görevine İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Mert Baki’nin atandığı bildirildi. Sosyal medyadan ayrılık kararını açıklayan Aydın’a, Yemeksepeti’nin yeni CEO’su Mert Baki teşekkür etti.

"BİR DEVRİN SONUNA GELDİK”

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Nevzat Aydın, "Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim." ifadelerini kullandı.

"KUSURLARIM OLMUŞSA TEK TEK AFFOLA”

Nevzat Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9 bin çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola."

NEVZAT AYDIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Nevzat Aydın’dan CEO’luk görevini devralacak Mert Baki, yeni görevinin heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak.” dedi.

MERT BAKİ KİMDİR?

Yemeksepeti’nde CEO’luk görevine getirilen Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Mert Baki, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi MBA’da tamamladı.

Stanford ve Florida Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş yaşamına ARAMA Danışmanlık’ta başladı. Sonrasında Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunan Mert Baki, 2011’de Yemeksepeti şirketinin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda öncü rol aldı.

Öte yandan Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu yürüten Mert Baki, en son İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dâhil birçok projeye öncülük yaparak Yemeksepeti’nin hizmet gamının genişlemesini sağlayan Mert Baki iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

Mert Baki, evli ve ikiz çocuk babasıdır.



