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'Meslek can çekişiyor' En fazla 300 lira! Fiyatlar yüksek olunca vatandaşın uğrak noktası oldu ama 'Usta kalmayabilir'

Gaziantep'te Elmacı Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Cengiz Canday, eleman yetişmediği için ayakkabıcılık mesleğinin öldüğünü ifade etti. Canday, ayakkabı tamir ücretlerinin 10 ile 300 lira arasında değiştiğini söyledi.

'Meslek can çekişiyor' En fazla 300 lira! Fiyatlar yüksek olunca vatandaşın uğrak noktası oldu ama 'Usta kalmayabilir'

Gaziantep'te ayakkabı tamirciliği yapan Cengiz Canday, ayakkabıların pahalı olmasından dolayı vatandaşların tamirata daha çok yöneldiklerini kaydetti. Canday, talebin olduğunu ifade edip, "Gelip gidiyorlar, hamdolsun biz de elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talep var çünkü yeni ayakkabı fiyatları oldukça yüksek; bu da tamirat işlerini artırdı. İnsanlar artık ayakkabıyı atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor" şeklinde konuştu.

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"MESLEK CAN ÇEKİŞİYOR"

Ufak tefek işlerin olduğunu kaydeden Canday, "Ancak mesleğimiz maalesef can çekişiyor. Belki de şu an bu mesleğin son temsilcileriyiz. Toplum bizim kıymetimizi iyi bilmeli. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir. Gerçekten yok artık. Çünkü herkes çocuklarını okutmak istiyor. Avukat, doktor, öğretmen olsun diye çabalıyor. Hep yukarı bakıyoruz, kimse aşağıya bakmıyor" sözlerini sarf etti.

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EN FAZLA 300 TL

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Diğer mesleklerin de önemli olduğunu söyleyen Canday, "Oysa bu toplumun sanata ihtiyacı var. Araba tamirciliği, motor tamirciliği, ayakkabı tamiratı, kasaplık, lokantacılık, fırıncılık. Bunlara da en az diğer meslekler kadar ihtiyaç var. Bunlar olmazsa olmaz. Bizim aldığımız ücretler de çok yüksek değil. En fazla 300 liraya iş yapıyoruz. O da epey emek isteyen işler için. Genel olarak 10 lirayla 300 lira arasında değişiyor tamir ücretleri" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı tamircisi Gaziantep
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