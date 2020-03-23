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Meslek odalarından 'zam yok stoklar dolu' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, gıda sektöründeki meslek odaları adına vatandaşa çağrıda bulunarak, "İnsanlarımızın içi rahat olsun. Dükkanlarımızda herkese yetecek kadar ürün var ve zam yok. Tedarik zinciri de sorunsuz çalışıyor. İhtiyaç fazlası ürün alırsanız sadece israf yapmış olursunuz." açıklamasında bulundu.

Meslek odalarından 'zam yok stoklar dolu' açıklaması

Yılmaz, aralarında fırın, kasap, balıkçı, bakkal, lokanta, manav ve pazarcıların da olduğu İstanbul'daki gıda sektöründeki meslek odaları adına stok bilgileri hakkında açıklama yaptı.

İstanbul'da hiçbir gıda ürünün temininde sorun olmadığını ifade eden Yılmaz, "İnsanlarımızın içi rahat olsun. Dükkanlarımızda herkese yetecek kadar ürün var ve zam yok. Tedarik zinciri de sorunsuz çalışıyor. İhtiyaç fazlası ürün alırsanız sadece israf yapmış olursunuz. Elimizdeki ürünler bütün İstanbul halkına fazlasıyla yeter." çağrısında bulundu.

Esnaf Rehberi uygulaması indirilebilir

Esnaf ve sanatkarın eve servis yapmaya başladığını da duyuran Yılmaz, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları için esnaf sanatkarları arayabileceğini belirtti.

Yılmaz, Playstore'dan "Esnaf Rehberi" uygulamasını indirerek vatandaşın, bölgesindeki esnaf ve sanatkarın iletişim bilgilerine de ulaşılabileceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ürün, zam, stok,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yahu bir marketlrti deneyin 5 liralık urun 10 lira olmuş neyin kafasını yasıyonuz yav
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