Metal işçisi zam talebini duyurdu! 'En iyisini biz yapacağız' 150 bin çalışanı ilgilendiriyor

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, 1 Eylül 2025 itibarıyla ilk altı ay toplam yüzde 38,97 oranında zam talep etti. Sendika Genel Başkanı Uysal Altundağ, "Önemli olan istemek değil. Önemli olan alabileceğimizin en iyisini alabilmektir" sözlerini kullandı.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, zam taleplerini duyurdu. Sendika Genel Başkanı Uysal Altundağ, Türk Metal Sendikasının bir otelde düzenlenen Ankara Şubeleri Genişletilmiş Temsilciler Meclisi'nde, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki taleplerini açıkladı.

Sözleşmenin 1 Eylül 2025'te başlayıp 2025-2027 döneminde geçerli olacağını belirten Altundağ, sözleşmeye dair taleplerini hazırlamaya haziran ayında başladıklarını söyledi.

HAZİRAN'DA ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

Taleplerini şeffaf ve bilimsel yöntemlerle oluşturduklarını vurgulayan Altundağ, şöyle konuştu:

"Haziran ayında Genişletilmiş Temsilciler Meclisimizi topladık. Ardından, başkanlar kurulumuzu gerçekleştirdik. 2 günde çok kıymetli görüş alışverişleri yaptık. Yol haritamızı belirledik, düğmeye bastık. Temmuz ayının başında genel başkan yardımcılarımız bölgelere gittiler. Şubelerimizde, ayrı ayrı temsilci kurullarını topladılar. Taslağa ilişkin temsilcilerimizden ilk görüşleri aldılar. Ardından MESS'e bağlı 196 iş yerinde çalışan 140 bin üyemizin tamamıyla anketler yaptık. Bununla da yetinmedik. Çalışmalarımızın sağlamasını yapmak için konusunda uzman bağımsız bir araştırma şirketinden yardım aldık. 10 bin üyemizin katılmasıyla bu çalışmayı da sonuçlandırdık. Sonrasında iş yeri temsilcilerimizin en son düşünce ve taleplerini aldık. Ağustos ayında Başkanlar Kurulumuzu topladık. Burada tüm şube başkanlarımız tek tek düşüncelerini söyledi. Bakın bu anlattığım süreçleri bu denli işleten, bırakın ülkemizi dünyada başka bir sendika yoktur. Bunun için yürüttüğümüz bu süreç aynı zamanda sendikal demokrasinin de benzersiz örneğidir."
ZAM TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Sözleşmeye dair mali taleplerinin yüzdelik zam, seyyanen zam ve sosyal yardımlara artış şeklinde olduğuna dikkat çeken Altundağ, taleplerini şöyle sıraladı:

"1 Eylül 2025 itibarıyla saatlik ücretlere önce yüzde 20 zam talep ediyoruz. Bu zammın uygulanmasının ardından, yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Böylece, üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için ortalama yüzde 35,2 zam talep etmiş oluyoruz. Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz."
"TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI EŞLERE DE UYGULANSIN"

Altundağ, talepleri arasında sosyal yardımlara yapılacak artışların da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar için yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz. Diğer sosyal yardımlarımızdan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 arttırılmasını talep ediyoruz. Bütün bu sosyal yardımlarımızın ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileştirmeyle zam yapılmasını da istiyoruz. İşte sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu rakamlarla taslağımızın birinci altı ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranımız yüzde 38,97'yi buluyor. Bunlarla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının üyelerimizin eşleri için de geçerli olmasını talep ediyoruz."
"AYAKLARI YERE BASAN BİR TASLAK"

Sözleşmeye ilişkin talepleri titiz çalışmaların ardından belirlediklerini vurgulayan Altundağ, "Aylardır bütün zamanımızı bu taslak için harcadık. En ince ayrıntısına kadar üzerinde çalıştık. Her türlü olasılığı göz önünde bulunduran, her şeyi dikkate alan, ayakları yere basan bir taslak hazırladık. Önemli olan istemek değil. Önemli olan alabileceğimizin en iyisini alabilmektir. Her dönem olduğu gibi vereceğimiz mücadeleyle yine en iyi sözleşmeyi biz yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme Türk Metal Sendikası
