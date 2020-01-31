Meteorolojiden yağış uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, ülke genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, sabah saatlerinde ise Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

