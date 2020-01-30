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Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

İç Anadolu'nun bazı illerinde akşam saatlerinden itibaren kar ve karla karışık yağmur, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinin bazı illerinde de gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray ve Karaman'ın doğusu ile Konya'nın güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerine kadar yer yer 10-20 santimetre örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş ile Malatya ve Elazığ'ın güney bölgesindeki yüksek kesimlerde gece saatlerinden, Şırnak, Hakkari, Ağrı ile Van'ın güney ilçelerinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize kıyılarında kuvvetli yağmur, bu illerin 600 metre üzeri yüksek kesimleriyle doğu ilçeleri başta olmak üzere Tokat'ta yoğun kar tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğu anadolu, İç Anadolu, kar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarı,

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