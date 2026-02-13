FİNANS

Mevduat faizi kritik eşikte! 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu?

TCMB’nin ocak ayındaki 100 baz puanlık indiriminin ardından mevduat faizlerinde düşüş sürüyor. Dünkü enflasyon raporunun ardından martta da faiz indirimi beklentileri öne çıktı. 13 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranlarında ise %40’lı rakamların da tükenmekte olduğu görülüyor. En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Türkiye piyasalarında 2026 yılına pozitif başlarken, faizlerde yaşanan düşüş de buna eşlik ediyor. 2025 yılını %37,20’den tamamlayan iki yıllık gösterge tahvil faizi %35’li seviyelere gerilerken; enflasyon ve politika faizinde düşüş beklentisi de Türk tahvillerine son haftalarda ilgiyi artırdı.

Son olarak 6 Şubat ile sona eren haftada yabancı yatırımcıların tahvil alımları 255,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancılar bir önceki haftada da tahvile 721,8 milyon dolarlık giriş yapmıştı. Böylece sadece son 2 haftada yaptıkları alım, 1 milyar dolara yaklaştı.

TCMB’NİN VERDİĞİ MESAJ

Piyasalarda bu haftanın önemli gündem maddesi olarak takip edilen 1. Enflasyon Raporu Sunumu da gerçekleşti. TCMB, geleceğe yönelik enflasyon tahminlerini, 2026 yıl sonu için %15-%21 aralığına yükseltti. Önceki tahmin %13-%19 bandında bulunuyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan; gıda kaynaklı etkilerin devamıyla şubat ayında da manşet enflasyonda sınırlı bir artış görülebileceğini, ancak ana eğilimin marttan itibaren kasım-aralık seviyelerine yaklaşacağını değerlendirdiklerini söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Başkan Karahan’ın “Mevcut enflasyon görünümü ve hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz" ifadeleri de dikkat çekti.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu açıklamaya atıfta bulunarak, “Mart ayında en fazla 100 baz puanlık ölçülü bir indirim ihtimali kuvvetlendi. Şubat ayı enflasyonu ise indirimin boyutunu netleştirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Serkan İmişiker ise “Mart toplantısında 50 baz puanlık indirim daha yüksek olasılık taşımakla birlikte, 50–100 baz puan aralığında bir adım bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

MEVDUAT FAİZLERİ DE DÜŞÜYOR

Bu arada TCMB’nin ocak ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından mevduat faizlerinde de düşüş devam ediyor.

13 Şubat 2026 itibarıyla, vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın en yüksek sunulan mevduat oranları şöyle:

**-Denizbank: %41,00

-QNB: %40,00

-Akbank: %39,00

-Vakıfbank: %39,00

-Alternatif Bank: %39,00

-Odea Bank: %39,00

-Yapı Kredi: %38,00

-TEB: %36,50

-ING: %36,00

-Ziraat Bankası: %35,00

Bankaların internet sitelerinde ilan edilen bu oranlar, ağırlıklı olarak yeni müşteri veya e-vadeli hesap şeklinde sunuluyor. Uzun bir ardından mevduat oranlarında 40’lı seviyelerin de tükenmekte olduğu dikkat çekiyor.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL mevduatın güncel getiri tablosu ise şöyle:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %41,00

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Net Getirisi: 29 bin 635 TL

