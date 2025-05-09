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Mevduat faizi yüzde 50 getiri sağlıyor ama yüzde 60'ı da bulabilir! 'Artışlar normal' Yatırımcı için kritik uyarı...

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma adımlarını atmasının ardından kredi mevduatlarda etkisi hissedilmeye başlandı. Mevduat faizleri yüzde 50 seviyesine çıkarken; bu ay faizler yukarı yönlü güncellendi. Parasını mevduata yatırmak isteyenler için konuşan Yeminli Mali Müşari Ahmet Kurtuluş önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mevduat faizi yüzde 50 getiri sağlıyor ama yüzde 60'ı da bulabilir! 'Artışlar normal' Yatırımcı için kritik uyarı...
Ezgi Sivritepe

TCMB'nin politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından mevduat faizlerinden kredi faizlerine kadar pek çok araca da güncellenme geldi. Parasını değer kaybetmesini istemeyen vatandaşlar altın, mevduat faizi, borsa gibi yatırım enstrümanlarını kullanmaya devam ediyor.
Yatırımını risksiz ve sabit bir zeminde tutmak isteyenler önceliğini mevduat faizlerine veriyor. Geçtiğimiz hafta en yüksek yüzde 52 olan mevduat faizi bir bankanın hamlesi ile yüzde 53'e kadar yükseldi.

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KAZANCI YÜZDE 60'A KADAR ÇIKIYOR!

1 yıl boyunca faizlerin yüzde 50 seviyesinde kalması durumunda, yatırımcılar vade sonunda kazançlarıyla birlikte tekrar yatırımlarını vadeli mevduata aktardıklarında getiriler kümülatif olarak birikerek yüzde 60 seviyesine kadar çıkıyor.

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"1-2 PUANLIK ARTIŞ NORMAL"

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, 4 aylık enflasyon farkının yüzde 13,36 olduğunu hatırlattı. Kurtuluş, "Bu da yıllık enflasyon hedefi olan yüzde 24’ün tutturulabileceği konusunda şüphelerin oluşmasına yol açmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı son açıklamalar piyasayı rahatlattı. Mevduat faizlerinde 1-2 puanlık artışlar normal karşılanmalı" sözlerini kullandı.

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MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYON ORANLARI KRİTİK

NAKİT

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarına göre mevduat faizlerinin takip edileceğini ifade eden Kurtuluş, Mayıs ayında yüzde 3'ün altında Haziran ayında yüzde 2'nin altında enflasyon gerçekleşirse faiz oranlarının sabit kalacağını ifade etti ve şunları söyledi:

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"Daha sonrası için faiz indirimlerini konuşabiliriz. Ancak tersi senaryoda yine artış beklenir. Mevduat faiz oranları konusunda net konuşabilmek için bu iki veriyi de görmek lazım. Ancak uzun vadede mutlaka bir faiz indirimi söz konusu olacaktır"
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Uzun vadede faiz indiriminin olacağının altını çizen Kurtuluş, yatırımcıya kısa vadeli mevduatı değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu aktardı ve, "1.000.000 TL’lik mevduatın aylık getirisi yaklaşık 39.496 TL olacaktır” deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
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TCMB faiz yatırım mevduat faizi
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