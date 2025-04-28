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Mevduat faizini o yatırım aracı solladı! Yüzde 55 kazanç bekleyene kötü haber, yatırımcıya 'En güzel özelliği...' açıkladı

Mevduat faizleri enflasyonun üzerinde getiri sağlamaya başlamış ve bankalarda faiz oranlarını yükseltirken yatırımcının tercihi mevduat faizi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan beri yatırımcısını memnun eden mevduat faizleri ve para fonlarına olan ilgi devam ederken SGK Uzmanı İsmet Çetinkaya açıklamalarda bulundu. Çetinkaya yatırımcının merak ettiği 'Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerine çıkar mı?' sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

Mevduat faizini o yatırım aracı solladı! Yüzde 55 kazanç bekleyene kötü haber, yatırımcıya 'En güzel özelliği...' açıkladı
Ezgi Sivritepe

Mevduat ve para fonlarında son durum ne? Yatırımcılar mevduat faizlerinden para kazanmaya devam ediyor mu? Kenarda parası bulunan yatırım araçlarını takip ederek kazancı en yüksek olan araca parasını yatırmak istiyor. Altın, dolar, para fonları ve mevduat gibi çeşit çeşit birçok yatırım aracı varken vatandaş en yüksek kazancı hangi yatırım aracının sunduğunu merak ediyor.

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EKOL TV'ye açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı İsmet Çetinkaya, 1 milyon liranın geçtiğimiz yıl hangi yatırım aracında ne kadar getiri sağladığını şu tablo ile açıkladı:

  • 1 MİLYON LİRANIN 32 GÜN VADE İLE GETİRİSİ: 450 BİN TL
  • 1 MİLYON LİRALIK ALTIN YATIRIMININ GETİRİSİ: 700 BİN TL
  • 1 MİLYON LİRALIK DOLAR YATIRIMININ GETİRİSİ: 180 BİN TL

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Piyasa Katılımcılar Anketi'nde Nisan ayı enflasyonu içinm yüzde 3,07 oranında enflasyon beklenildiğini ancak yüzde 3,40 oranında enflasyon gerçekleşebileceğini ifade eden Çetinkaya, 29 Nisan 2024 ile bu tarih arasında dolar ile altın karşılaştırması yaptı.

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ALTIN YÜZDE 68 DEĞER KAZANDI!

Çetinkaya, "Dolar 29 Nisan 2024 tarihinde 32,50 lirayken şu anda 38,45 TL yani yüzde 18 arttı. Altın ise geçtiğimiz senenin aynı günü 2 bin 440 lirayken şu anda 4 bin 120 TL ile yatırımcısına yüzde 68 oranında değer kazandırdı" sözlerini kullandı.

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Geçtiğimiz yıl para fonlarının yüzde 57'ye varan kazanç sağladığını ifade eden Çetinkaya, Merkez Bankası'nın faiz koridoru ile ilgili hamlelerini hatırlattı. Çetinkaya şu sözleri sarf etti:

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"Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda hem politika faizini hem de gecelik borç verme faizini artırdı. Yani, gecelik borç verme faizinin yükselmesi ile bankaların TCMB'den borç alma faiz oranları da yükselmiş oldu bu da mevduat faizlerini etkiliyor"

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STOPAJ ORANLARI ARTACAK MI?

Şu anda 1 milyon lirası olan birinin mevduata para yatırdığı zaman 32 gün üzerinden yüzde 50 faiz ile stoplaj kesintisi de dahil olmak üzere 37 bin 260 lira kazanç sağlanacağını ifade eden Çetinkaya, stopaj oranları için şu sözleri sarf etti:

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"Stopaj oranlarında bir artış beklemiyorum. Kasım ayında bir artış olmuştu. Şu anda mevduat faizlerine bir rağbet var. Nisan ayında 59 ayın ardından ilk kez enflasyonun üzerinde bir getiri sağlanmış oldu. Yani faiz oranları enflasyonun üstünde gerçekleşti. Muhtemelen önümüzdei aylarda bu şekilde gerçekleşecek"

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PİYASA FONLARININ GETİRİSİ

Piyasa fonlarının da çok getiri sağladığının altını çizen Çetinkaya, 1 milyon liranın getirisinin 41 bin TL olduğunu söyledi ve mevduat faizinden daha avantajlı olabileceğini şu sözlerle anlattı:

"En güzel özelliği, paranızı ertesi gün çekme hakkınızın bulunması. Farklı yatırım araçlarına geçebilirsiniz ancak mevduat hesaplarında 32 gün beklemeniz gerekiyor"

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MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 50'Yİ GEÇECEK Mİ?

TL'nin değer kaybetmemesi için Merkez Bankası'nın mevduat faizlerini desteklediği biliniyor. Bununla beraber bankaların mevduat faizlerinin yüzde 50'nin üzerinde artış olup olmayacağını merak edilirken Çetinkaya yüzde 57'lere varan bir mevduat faizi beklemediklerinin altını çizdi.

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Çetinkaya, "Belki bankaların rekabeti açısında yüzde 51- yüzde 52 seviyelerine çıkabilir. Mevduat faizlerini konuşuyoruz ama işletmelerin kullandığı kredi faizlerini de düşünmek lazım. Nisan ve Mayıs için mevduat faizlerinin yüzde 55 seviyesine kadar çıkacağını düşünmüyorum" deyip sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
yatırım mevduat faizi piyasa
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