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Mevduat faizleri güncellendi! Yüzde 50'ye varan kazanç var ama o ihtimali açıkladı 'Bunu yaparsınız lehinize olur'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.04.2025 08:57
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Merkez Bankası 17 Nisan'daki PPK'sında politika faizini yüzde 46 yükseltmişti. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından mevduat faizleri de yükselişe geçti. Yatırımcının yılbaşından beri tercih ettiği mevduat faizlerindeki son durum ise merak ediliyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş mevduat faizleri için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mevduat faizleri güncellendi! Yüzde 50'ye varan kazanç var ama o ihtimali açıkladı 'Bunu yaparsınız lehinize olur'

Mevduat faizlerinde son durum ne? Yatırımcıların tercih ettiği mevduat faizlerinde oranlar yukarı yönlü güncellenmişti. Özellikle Merkez Bankası'nın 20 Mart'taki olağanüstü gecelik borç verme faizini yükseltmesi ve 17 Nisan'da politika faizinin 350 baz puan artırılıp yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini güncelledi.

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Şu anda bankalarda mevdut faizleri ortalama olarak yüzde 47-50 seviyelerinde bulunuyor. Parasını mevduatta tutmanın mantıklı olup olmayacağını merak eden yatırımcılar ise uzmanların tavsiyelerini merak ediyor.

PARA

NİSAN ENFLASYONU HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, TL'nin cazibesinin artması için böyle bir hamle yapıldığını ve karşılık bulduğunu ifade ederek, "Şimdi gözler açıklanacak Nisan ayı enflasyonuna çevrilmiş durumda. Eğer nisan ayı enflasyonu beklentilerin üzerine çıkarsa yeni bir faiz artışı kararıyla karşı karşıya kalmamız olası gözüküyor" sözlerini kullandı.

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Nisan ve Mayıs enflasyonunun beklentilere uygun olarak gerçekleşmesi durumunda bir faiz indiriminden söz edilebileceğini ifade eden Kurtuluş, "Enflasyon oranlarına bağlı olarak %50’nin üzerinde bir faiz söz konusu olabilir" dedi.

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MEVDUATA YATIRIM YAPILMALI MI?

Yatırımcı için mevduat faiz oranlarının şu anda fırsat olarak değerlendirebileceğini vurgulayan Kurtuluş, şu cümleleri kurdu:

"Ekonomi yönetimi krizi görmezden gelmeyerek çok hızlı aksiyon aldı. Para politikaları bu doğrultuda giderse faizlerin yine düşüş trendine girmesi söz konusu. Bu yüzden mevduat sahiplerinin kısa vadeli, aylık ya da 3 aylık yatırımlar yapması daha fazla lehlerine olacak gibi duruyor"

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1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

1 milyon liranın şu anki getirisini de açıklayan Kurtuluş, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bankalara göre değişmekle birlikte %47 ile %50 arasında faiz oranlarını görmekteyiz. 1 milyon TL mevduat için 32 günde en az 35.024,66 TL, en çok 37.260,77 TL getiri söz konusu.”

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Anahtar Kelimeler:
faiz yatırım Merkez Bankası mevduat faizi
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