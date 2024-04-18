Mevduat faizlerinde 25 Nisan virajı! Faiz oranları yüzde 60’a dayandı: ‘O tarihte başlayacak…’

Bankaların 3 aylık vadeli mevduat faizleri yüzde 58’e dayandı. Mevduat faiz oranlarında artış bir yılda yüzde 110’u aştı. Peki faizler artmaya devam edecek mi? Finansal ürün karşılaştırma platformu Hesapkurdu Bankacılık İş Geliştirme Yöneticisi Orhun Çağlar Atilla, nakit parasını vadeli hesapta değerlendirmeyi düşünenler için merak edilen soruya yanıt verdi.

“Mevduat faiz oranları 2023 yılı sonlarından bu yana istikrarlı bir biçimde artıyor. Bu artış, 2024’ün ilk çeyreğinde de devam etti” diyen Atilla, “Bu sebeple mevduat sahiplerini, varlıklarını Türk lirasında değerlendirmek için vadeli hesap seçeneklerine yöneldi. Mevduat, 2024’te de en çok tercih edilen yatırım araçlarından olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI?

ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB’nin faiz indirimleri için gün saydığını ancak beklentilerin ötelendiğini vurgulayan Atilla, Türkiye’de durumun daha farklı olduğunu vurguladı. “Morgan Stanley’in Mart ayında yayımladığı tahminler, Türkiye’de faiz indirimi döngüsünün ancak 2025 ilk çeyreğinde başlayabileceğini gösteriyor” diyen Atilla, “TCMB Para Politikası Kurulu, 25 Nisan’da toplanacak. Gözler bu toplantıdan çıkacak karara çevrilse de Türkiye’de mevduat faizlerinin uzun bir süre daha bu seviyelerde kalacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcıların tedbirli bekleyişi sürüyor. TCMB Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre, Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

TCMB Mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltmişti.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





