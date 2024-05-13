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Mevduat hesabında parası olanlar dikkat! Vergi kararı sonrası beklenmedik hamle: Mevduat faizlerinde kan kaybı başladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.05.2024 13:47
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Mevduat ile katılım hesaplarında stopaj oranlarının artırılması sonrası mevduat faizlerinden beklenmedik bir durum oldu. Faizlerde artış yerine sert bir düşüş yaşandı. Mevduta faiz oranları 8 puan birden geriledi. İşte detaylar…

Mevduat hesabında parası olanlar dikkat! Vergi kararı sonrası beklenmedik hamle: Mevduat faizlerinde kan kaybı başladı

Parasal sıkılaşma ve Türk Lirası tasarrufların artmasına yönelik adımlar sürerken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı artsa da standart TL mevduat faiz oranları kan kaybediyor. Özellikle aybaşında TL mevduat tasarruflarından elde edilen gelire uyguladığı stopaj oranlarının artırılmasının ardından bankalarda TL mevduat faizlerinde düşüş hızlandı.

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18 Nisan’da düşük ve yüksek montanlı tasarruflar için yüzde 50’nin üzerine çıkan TL mevduat faizi stopaj artışıyla birlikte yüzde 50’nin altına indi. 3 aya kadar vadeli TL mevduatta yüksek tasarruflara uygulanan yüzde 55’i aşan faiz oranları yüzde 45’e geriledi, düşük tasarruflara yüzde 50,5 seviyesindeki faiz yüzde 41’e düştü.
Tüm tasarruf miktarlarına uygulanan standart TL mevduat faizleri de yüzde 50’nin üzerine çıktı. Ancak bu durum kalıcı olamadı. Özellikle TL mevduat gelirinden alınan stopaj oranlarını 2.5 puan artırılması sonrasında bankaların standart TL mevduata uyguladıkları faiz oranları da gerileme eğilimine girdi.

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NET FAİZ GELİRLERİ SERT GERİLEDİ

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, 18 Nisan itibariyle sürekli olarak bir yabancı özel banka 50 bin lira altında 32 gün vadeli mevduata yüzde 49 faiz oranı uyguladı. 45 bin liralık tasarrufu olan yatırımcı 96.4 lira stopaj kesintisi ile 1.831,5 lira faiz elde edebildi. 12 Mayıs’a gelindiğinde TL mevduat faiz oranı 8 puan azaldı, stopaj kesintisi 120.7 liraya yükseldi. Yatırımcının eline geçen net faiz geliri 1.492,13 liraya indi.

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Yine 45 bin liralık mevduatta 46 günlük vadede takip edilen banka 18 Nisan’da yüzde 49 faiz verdi. 138.6 liralık stopaj kesintisi ardından vade sonunda yatırımcı 2.632,7 liralık faiz getirisi sağladı. 12 Mayıs’ta aynı banka 46 gün vadeli 45 bin liralık tasarrufa yüzde 41 faiz uyguluyor. Bu yatırımın stopaj kesintisi ise 173.91 lira. Vade sonunda net faiz geliri ise 2.144,9 lira oldu.

TÜRK LİRASI (288)

3 AYLIK FAİZ GETİRİSİ DE DÜŞÜŞTE

En çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli yani 92 günlük vadede 45 bin liraya 18 Nisan’da banka yüzde 51 faiz veriyordu. Stopaj kesintisi 288.4 liranın ardından vade sonu 5.480,4 liralık net faiz geliri elde etti yatırımcı. 12 Mayıs’ta ise 92 gün vadeli 45 bin liralık tasarrufa uygulanan faiz oranı yüzde 43’e çekildi. Stopaj kesintisi ise 364.8 liraya çıktı, vade sonu net faiz geliri ise 4.499,14 liraya geriledi.

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Aynı banka yüksek miktarlı tasarruflara 18 Nisan’da 32 gün vadede yüzde 55, 46 gün vadede yüzde 55, 92 gün vadede ise yüzde 57 oranında faiz veriyordu. 12 Mayıs itibariyle 32 gün vadede faiz yüzde 45'ye, 46 günde yüzde 45'ye, 92 gün vadede ise yüzde 46'e kadar indi.

Geçen hafta başı itibariyle bir başka yerli özel mevduat bankası 25-100 bin lira arası tasarruflara 36 gün vadede yüzde 47, 46 günde yüzde 47, üç aya kadar ise yüzde 48 faiz uygulamaya başladı. Banka her vadede 0.5 puan daha yüksek faiz veriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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