Mevduat miktarında hızlı artış! O şehirler dikkat çekti... Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu

Türkiye'nin en zengin illeri listesi belli oldu. Bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti. En zengin iller listesinde İstanbul yine birinci oldu. Peki Türkiye'nin en zengin illeri sıralaması nasıl?

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

A Haber'de yer alan habere göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelledi. Türkiye'nin en zengin ili 7 trilyon 304 milyar liralık mevduatla İstanbul oldu. Başkent Ankara ise 2 trilyon 330 milyar lirayla 2. sırada yer aldı. 3. sıradaki İzmir'in mevduat tutarı ise 930 milyar lira olarak kaydedildi.

İŞTE MEVDUAT MİKTARINDA HIZLI ARTIŞ GÖZLENEN İLLER

Listede ilk ve son sıra değişmezken bazı iller şaşırttı. Son yıllarda mevduat miktarında hızlı artış gözlenen şehirler arasında Gaziantep, Hatay ve Kayseri öne çıktı. Gaziantep 199 milyar lirayla 11. sırada yer alırken Hatay 180 milyar lirayla 12. sıraya yükseldi. Onları sırasıyla Balıkesir, Aydın, Denizli, Manisa, Tekirdağ Samsun ve Eskişehir izledi.

Öte yandan Türkiye'de en düşük mevduata sahip iller arasında Şırnak, Hakkari, Ardahan ve Tunceli bulunuyor.