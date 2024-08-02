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Mevduatta hesabı olanlar dikkat! Faizlerde yeni dönem! Tamamen sonlanabilir!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
02.08.2024 10:16
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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan vergi avantajı, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak sona erdiği bildirildi. Alınan karara göre, 6 ay vadeli KKM hesaplarına %7,5, 1 yıla kadar vadeli KKM hesaplarına ise %5 stopaj uygulanacak.

Mevduatta hesabı olanlar dikkat! Faizlerde yeni dönem! Tamamen sonlanabilir!

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası, KKM hesaplarına uygulanan en düşük faiz oranını %40'tan %35'e düşürdüğünü bildirmişti. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle birlikte KKM hesaplarındaki toplam miktar azalmaya devam ederken, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan vergi avantajının sona erdiği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 6 ay vadeli KKM hesaplarına %7,5, 1 yıla kadar vadeli KKM hesaplarına ise %5 stopaj uygulanması öngörülüyor.

YÜZDE 5 VERGİ STOPAJI KESİLECEK

Mevduat faizlerindeki bu değişiklikleri değerlendirmek üzere, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e konuştu. Ekonomist Bayram, KKM hesaplarına Resmi Gazete’de yayımlanan kararla vergi getirildiğini ifade ederek, ‘6 ay vadeli KKM'ye %7,5, 1 yıla kadar vadeli KKM'ye ise %5 gelir vergisi stopajı uygulanacak. Bu, kazançtan alınan bir vergidir. Örneğin, KKM'ye 1 milyon TL yatırdınız ve ilgili dönemde 50 bin TL kazandınız. Kazandığınız 50 bin TL'nin, 6 aylık hesapta %7,5'i, 1 yıllık hesapta %5'i gelir vergisi stopajı olarak kesilecek, geri kalan kısım banka hesabınıza yatırılacak" diye açıkladı.

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‘‘KADEMELİ OLARAK BU UYGULAMADAN ÇIKILABİLİR’’

KKM, pandemi sürecinde, dövizin kıt olduğu dönemde vatandaşın tasarruflarının dövize gitmemesi için yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Ekonomist Bayram, ‘‘Dövize talebin ani artışını önlemek adına önemli bir enstrümandı. Artık kademeli olarak bu uygulamadan çıkılabilir. Şu anda devlet isterse KKM'yi tamamen sonlandırabilir’’ şekline ifade etti.

‘‘FAİZ ORANLARI YÜZDE 35 SEVİLERİNE DÜŞTÜ’’

KKM hesapları düşüş göstermeye devam edeceğini bildiren Ekonomist Bayram, ‘‘Faiz oranları %35 seviyelerine kadar düştü. Stopajın getirilmesiyle birlikte cazibe azalacak ve TL mevduat daha cazip hale gelecek. Döviz dönüşümlü KKM'lerin cazibesi kalmadı. Döviz kuru stabil durumda, sıcak para girişi devam ediyor. Benim tahminim yıl sonuna kadar KKM'nin sona ereceği yönünde’’ dedi.

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‘‘DÖVİZ ALIMI TASARRUF OLMAKTAN ÇIKTI’’

KKM'den çıkan paranın TL mevduata geçeceğini düşünüyorum. Döviz alımı artık bir tasarruf aracı olmaktan çıktığını söyleyen Ekonomist Bayram, şu anda dolar kuru 33 TL seviyelerinde olduğunu, yıl sonu beklentisi 36-37 TL civarında olduğunu ve KKM'nin cazibesi kaybolarak, TL mevduat daha fazla getiri sunduğunu ifade etti.

‘‘BANKADAN BANKAYA FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR’’

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, alınan karar doğrultusunda ayrıca şunları belirtti;
‘‘Şu anda ticari kredilerde bileşik faiz oranı %62 civarında. Ancak TL mevduatlarda bankadan bankaya faiz oranları değişiyor. %42'lerden başlayarak %55'lere kadar varan TL mevduat faiz oranları mevcut. Yatırılan para miktarına göre TL mevduat faizi değişiklik gösteriyor. TL mevduatın ortalama 1 aylık getirisi 45 bin TL ile 50 bin TL arasında diyebiliriz.’’

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‘‘KASIM AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK’’

Ekonomist Muhammet Bayram, son olarak, ‘‘Mevduat faizlerinde daha fazla artış beklemiyorum. Bankaların TL'ye olan ihtiyacı neredeyse sona erdi. Bu hafta Fed'in faiz kararı takip ediliyordu’’ diyerek, şunları ekledi:
‘‘Fed, Eylül ayında faiz indirimine gidebilir. Eğer olmazsa Kasım ayında bir faiz indirimi olacaktır. Bu indirimin ardından ülkemizde de son çeyrekte faiz indirimi yapılabilir. Ancak enflasyonda iyileşme görülmezse bu yıl faiz indirimi olmayabilir. Gelecek yılın ilk çeyreğinde ise mutlak suretle faiz indirimi bekleniyor.’’

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kur Korumalı Mevduat
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