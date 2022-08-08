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Meyve-sebzede kış planı hazır! 'Yaz sonuna kadar...'

08.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları gerilemeye devam ediyor. Pazarın en düşük meyvesi 8,5 TL ile şeftali, sebzesi ise 8 TL ile domates oldu. Pazarcılar ise bu fiyatların yaz bitene kadar devam edeceğini söyledi. Kış aylarında yaşanan fiyat artışlarının önüne geçerek enflasyonuz dizginlemek isteyen hükümet ise meyve ve sebzede planını açıkladı. Bakan Nebati alınacak tedbirleri duyurmuştu.

Meyve-sebzede kış planı hazır! 'Yaz sonuna kadar...'

Ağustos ayında İstanbul’da semt pazarlarında sebze meyve fiyatları gerilemeye başladı. Pazarların en düşük fiyatlı meyvesi 8,5 TL ile şeftali olurken, sebzesi ise 8 TL ile domates oldu. Fiyatların bir süre daha böyle gideceğini söyleyen pazarcılar, maliyetler düşmesi ile fiyatların daha da gerileyeceğini söyledi. Pazarın en pahalı meyvesi kilosu 27 TL ile incir olurken, en pahalı sebzesi ise 40 TL ile bamya oldu.

“ŞU ANDA EN FAZLA MEYVE ŞEFTALİ SATILIYOR”

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Şeftali’nin pazarlarda bol olduğunu belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, “Şu anda şeftalinin kilosunu 8,5 TL’den satıyoruz. Devamında erik 9 TL, üzüm 13 TL’den satıyoruz. Pazarın en yüksek fiyatlı meyvesi ise 27 TL ile incir. Buda bol olmadığı için öyle şu anda bol olursa 15 TL’ye kadar geriler. Şu anda en fazla meyve şeftali satılıyor. Hem uygun hem de tam zamanı olduğu için” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR YAZ BİTENE KADAR DEVAM EDER”

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Pazarın en düşük fiyatlı sebzesinin domates olduğunu ifade eden pazarcı Gökhan Işık, “Fiyat şu anda 8 TL. Bu fiyatların düşük olması bol olmasından kaynaklanıyor. Devamında ise 10 TL ile salatalık, baklagiller, fasulye, 20-15 TL arasında seyrediyor. Biberler ise 10-15 TL arasında satıyoruz. Pazarın en pahalı sebzesi ise 40 TL bamya. Bunun sebebi ise bol olmadığından kaynaklanıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olduğu kadar alabiliyorlar. Bu fiyatlar yaz bitene kadar devam eder” diye konuştu.

KIŞ ÖNCESİ SEBZE VE MEYVE FİYATLARI İÇİN YENİ KARAR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gıda Komitesi sonrası alınan kararları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Nebati, "Komitede, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır" dedi.

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‘HAL’ KONUSU MASAYA YATIRILDI

Komitede, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili Bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dâhilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına ve bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulandı.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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