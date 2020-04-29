Migros online satış için gölge mağazaları devreye aldı

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, fiziksel ve online satışı birlikte gerçekleştiren mağazalara kıyasla, gölge mağazalar Migros Sanal Market hizmet kapasitesini 5 kat artırıyor.

Migros, ilk kez geçtiğimiz sene Ataşehir’de hayata geçirdiği gölge mağaza (dark store) sistemini alışveriş merkezlerinin kapanması ile talebin azaldığı büyük ölçekli belirli mağazalarında devreye alarak yeni bir iş modeli uygulamaya başladı.

Migros, belirli mağazalarını sadece Migros Sanal Market hizmeti verecek şekilde gölge mağazaya dönüştüren bu uygulamayla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkamaması sebebiyle, online kanallara yönelik yaşanan yoğun talebe kesintisiz ve daha hızlı çözüm sunmayı amaçlıyor.

Migros Ticaret A.Ş. Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, “Türkiye’nin en yaygın online gıda platformu olan Migros Sanal Market ile hizmet verdiğimiz il sayısını 76’ya, mağaza sayısını ise son 1,5 ayda iki katına çıkarttık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız gölge mağaza uygulamasından yola çıkarak içinden geçtiğimiz bu dönemde online operasyonlarımızın kapasitesini ve operasyonel verimliliğimizi artıracak inovatif bir uygulama gerçekleştirdik. Şu anda kapalı olan alışveriş merkezlerindeki belirli mağazalarımızı yalnızca Migros Sanal Market hizmeti sunan gölge mağazalara dönüştürdük. Dünyada gıda perakendesinde bir ilk olan bu yeni çalışma modeli müşterilerimizin sipariş teslimat sürelerini kısaltırken, hizmet kalitemizi ve ürün tedariğimizi kesintisiz olarak sürdürebilmemizi sağlıyor” dedi ve ekledi: