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Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı

Kars'ta 2026 yılı bal sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte arıcılar kovanlardaki emeklerinin karşılığını almaya başladı. Aydınalan köyünde yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapan Barış Karadeniz de sezonun ilk bal hasadını gerçekleştirirken, bu yıl elde edilen verimin beklentilerin üzerinde olması arıcıların yüzünü güldürdü.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı

Kars'ın zengin bitki örtüsünün bulunduğu köy ve yaylalarda arıcılık yapan Karadeniz, sezon boyunca arıların ürettiği balları kovanlardan özenle sağdı. Ailesi ve yakınlarıyla birlikte kovan başında çalışan deneyimli arıcı, ilk hasadı dualarla gerçekleştirdi.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 1

"2026 BAL SEZONU ARICILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

Kars'ta kısa süren arıcılık sezonuna rağmen 2026 yılında bal veriminin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi üreticileri sevindirdi. Özellikle çiçeklenme döneminin verimli geçmesiyle arıların kovanlara taşıdığı nektar miktarının artması, bal hasadına da olumlu yansıdı.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 2

Yaklaşık 30 yıldır arıcılık yaptığını belirten Barış Karadeniz, sezonun sonuna gelinmesiyle birlikte bal sağımına başladıklarını söyledi.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 3

Karadeniz, bitki örtüsünün kurumaya başlamasıyla arıların artık yeni nektar kaynaklarına ulaşmakta zorlandığını belirterek, balın zamanında alınmasının önemine dikkat çekti.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 4

Karadeniz, "Günlerden bal alma günü. Bitki örtüsü ve çiçekler kuruduğu için sezon artık bitti sayılır. Bu saatten sonra balı almamız şart. Eğer zamanında almazsak arı dönüp kendi yaptığı balı tüketmeye başlar. Bu nedenle süzülecek ve satılacak balları ayırarak sağımımıza başladık" dedi.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 5

"KARS BALININ KİLOSU 2 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Kars'ta üretilen bal, türüne ve üretim yöntemine göre farklı fiyatlardan tüketiciye ulaşıyor. Bu yıl üretimin beklenenin üzerinde olması arıcıları memnun ederken, kaliteli ve doğal bala olan ilgi de devam ediyor.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 6

Aydınalan köyünde üretilen balların satış fiyatları ise şöyle: Coğrafi işaretli Kars balı: bin 500 TL, Organik sertifikalı bal: bin 500 TL, Normal bal: bin TL ve Organik karakovan balı: 2 bin -2 bin 500 TL. Özellikle tamamen doğal yöntemlerle üretilen organik karakovan balı, kilogram fiyatının 2 bin 500 liraya kadar çıkmasıyla dikkat çekiyor. Arıcılar, fiyatların belirlenmesinde balın üretim yöntemi, kalitesi, sertifikası, flora özelliği ve elde edilen ürünün niteliğinin etkili olduğunu belirtiyor.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 7

"KARS'IN ÇİÇEKLERİ BALA AROMA KATIYOR"

Kars'ın yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerinde yapılan arıcılık, bölgenin doğal florasından besleniyor. Aydınalan köyü çevresinde korunga, geven, kekik, yabani korunga ve sarı çiçek başta olmak üzere çok sayıda bitki türünün bulunduğunu ifade eden Karadeniz, farklı çiçeklerden toplanan nektarların balın aroma ve lezzetine doğrudan yansıdığını belirtti.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 8

Karadeniz, Kars balının en önemli özelliklerinden birinin doğal floradan elde edilmesi olduğuna dikkat çekerek, arıların sezon boyunca farklı bitki türlerinden nektar ve polen topladığını kaydetti.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 9

"KARAKOVAN BALINDA ŞEKER VE YAPAY MUM KULLANILMIYOR"

Geleneksel karakovan üretimine de devam eden Karadeniz, bu yöntemde arıya herhangi bir yapay mum ya da şeker verilmediğini vurguladı.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 10

Karakovanlarda peteğin de balın da arılar tarafından tamamen doğal şekilde üretildiğini belirten Karadeniz, "Karakovanlarımızda kesinlikle yapay mum ve şeker kullanmıyoruz. Arı, peteğin mumunu da balını da tamamen kendisi örüyor. Sezonun kısa olması ve hiçbir besleme yapılmaması nedeniyle üretim miktarı sınırlı kalıyor ancak tamamen doğal ve katkısız bir ürün elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 11

"KOVANLARDAKİ EMEK SOFRALARA ULAŞIYOR"

Sabahın erken saatlerinden itibaren kovanlarının başına geçen Karadeniz ve ailesi, hasat edilen petekleri özenle ayırarak süzme işlemi için hazırlıyor. Kovanlardan çıkarılan peteklerdeki bal, gerekli işlemlerin ardından tüketiciye ulaştırılıyor. Yaklaşık 30 yıllık arıcılık tecrübesini ailesiyle sürdüren Karadeniz, ürettiği balları kendi iş yerinde de satışa sunuyor. Arıcılığın yalnızca bal üretiminden ibaret olmadığını belirten Karadeniz, sezon boyunca arıların bakımından kovanların kontrolüne, hastalık ve zararlılarla mücadeleden hasada kadar yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 12

"BEREKETLİ HASAT ARICILARI UMUTLANDIRDI"

Kars'ta 2026 bal sezonunun beklentilerin üzerinde verimle tamamlanmaya başlaması, bölgedeki arıcıların gelecek sezonlara yönelik umutlarını da artırdı. Kısa süren üretim döneminde doğanın sunduğu zengin çiçek florasından yararlanan arılar, kovanları bal ile doldururken, üreticiler de aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Kilosu 2500 TL: Beklentilerinin de üstüne çıktı 13

Kars'ın yüksek kesimlerinde ve köylerinde başlayan bal sağımı, önümüzdeki günlerde diğer arıcıların da hasada başlamasıyla hız kazanacak. Arıcıların kovan başındaki yoğun mesaisi sürerken, 2026 sezonunda elde edilen yüksek verim ve Kars balının kilogram fiyatının 2 bin 500 liraya kadar ulaşması, kentte bal üretiminin ekonomik değerini bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Kars
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aladağların torosların şekersi glikoz suz keksiz balı 800 bin 1000 TL arası palavra sıkıp piyasa yükseltmeyin gelin bakın kralını alın hemde analizde dediklerim çıkarsa her türlü tazminatı vermeye hazırlar
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