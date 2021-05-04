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Mikro kredi ile kendi işini kuran 5 çocuk annesi, eşini de yanına yardımcı olarak aldı

04.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta mikro krediden aldığı bin lira ile önce dikiş makinesi alan ardından da işlerini büyütüp terzi ve kıyafet dükkanı açan 5 çocuk annesi Gülistan Barınç, 1 yılda elde ettiği başarıyla ev kadınlarına örnek oldu. Sıfır maliyetle işe girişen Barınç, 3 kadına istihdam sağlamakla birlikte eşini de yanına yardımcı olarak aldı.

Şırnak’ta evli ve 5 çocuk annesi Gülistan Barınç, Mikro Kredi Şırnak Şubesinden aldığı bin liralık kredi ile kendi işini kurdu. Aldığı kredi ile önce dikiş makinesi alan Barınç, daha sonra işlerini büyüterek terzi ve yöresel kıyafet dükkanı açtı. Barınç, 3 kadına istihdam sağlayıp eşini de yanına yardımcı olarak aldı. Mikro Kredi İç Denetim Müdürü Erhan Budak, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Ay, Mikrokredi Şırnak Şube sorumlusu Belçin Birlik, Gülistan Barınç’ıın başarısını görmek için kendisini iş yerinde ziyaret etti. Budak, Ay ve Birlik, başarısından dolayı Barınç’ı tebrik ederek yanında oldukları mesajını verdi.

"MİKRO KREDİ İLE BU İŞE BAŞLADIM"

Mikro kredinin hayatını değiştirdiğini belirten Barınç, "İlk başta evde dikişleri elle yapıyordum. Sonra arkadaşlardan böyle bir desteğin olduğunu duydum. Bende mikro krediye başvurdum. İlk kredimle dikiş makinesini aldım. İki ile üç günde bitirmem gereken işleri aldığım makine sayesinde artık bir günde bitiriyordum. Yavaş yavaş işlerimi büyüttüm ve ikinci krediye başvurdum. Ve böylelikle ikinci iş yerini de açtım ve eşimi de yanıma aldım. Allah razı olsun mikro kredi sayesinde bir ekmek yiyoruz. İşlere başladığımda yetiştiremediğim için eşimi de yanıma aldım. Şu an 3 kadın arkadaşı da istihdam ediyorum. İlk başladığımda çocuğum 2 aylıktı. Eleştiri aldım, bir yandan çocuk, bir yandan ev ve dükkan yapamasın dediler. Bende başaracağımı söyledim. Bir ayağım makinede bir ayağım ise beşikteydi. Ben bu işe böyle başladım. Çok şükür şu an evim de arabam da var. Mikro kredi sayesinde açtığım iş yerinde siparişlerimiz dışardan da geliyor" dedi.

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"KREDİ VERİRKEN GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNE BÜYÜK ENGEL KOYMUYORUZ"

Mikro Kredi Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Ay ise, "Mikro kredi girişimci kadınların kendi kendine gelir getirici faaliyetlerine imkan sağlayan teminat ve kefalet olmadan verilen küçük bir sermayedir. Geri dönüşümü şu anda yüzde 100’dür. Mikro kredi alan kadınlar ilk başta kendi evinin bir köşesinde başlıyor. Aldığı bir makine ile evinin bir köşesinde terzi işleri yapıyor. Daha sonra bunu mahallede küçük bir dükkan açıyor. Daha sonra ise şehrin en işlek yerinde büyük mağazalar açıyor. Gülistan da ilk başta bir makine ile başladı, işini büyüttü ve şu anda eşi ile beraber çalışıyor. Makineleri var. Mikro kredi verirken çok büyük engeller bırakmıyoruz önlerine" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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