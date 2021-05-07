Miktar bazında ilk 4 ayda en fazla ihracat artışı Almanya'ya gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109 artarak 18 milyar 766 milyon dolara, ocak- nisan döneminde de yüzde 33,1 yükselerek 68 milyar 752 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, yılın dört ayında miktar bazında en fazla artışını Almanya'ya kaydetti.

Almanya'ya yapılan ihracat ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, 1,3 milyar dolar artarak 5,7 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında Almanya'yı ABD, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya izledi.

Yılın dört ayında Türkiye'nin dış satımı, ABD'ye 1,1 milyar dolar artarak 3,7 milyar dolara, Fransa'ya 959,5 milyon dolar artışla 2,9 milyar dolara, Birleşik Krallık'a 946,8 milyon dolar yükselerek 3,7 milyar dolara, İtalya'ya 897,2 milyon dolar artarak 3,3 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu.

Otomotiv endüstrisinin, Almanya'ya dış satımı ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 40,4 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi.