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Milli hızlı tren için seri üretim başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek, "2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Milli hızlı tren için seri üretim başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İlk milli hızlı tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Milli hızlı tren için seri üretim başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu 1

"14 SET ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, milli hızlı tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda süreceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz. 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setleri yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştiriliyor. Trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi de ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretiliyor."

"HIZLI TREN FABRİKASINDA YÜZDE 90 SEVİYESİNE GELİNDİ"

Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda milli hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu
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