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Milli maçta giriş ücreti tepkisi: İşletmeye 325 bin TL ceza

Antalya'da Dünya Kupası maçını dev ekranda izlemek isteyenlerden giriş ücreti alan işletmeye 325 bin 622 TL idari para cezası kesildi

Milli maçta giriş ücreti tepkisi: İşletmeye 325 bin TL ceza
Aleyna Türkmen

Antalya'da Dünya Kupası maçını dev ekranda izlemek isteyen vatandaşlardan giriş ücreti talep edilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmeye 325 bin 622 lira idari para cezası uygulandı.

Pazar günü saat 07.00'de oynanan Avustralya–Türkiye Dünya Kupası karşılaşması, Türkiye genelinde kurulan dev ekranlarda yoğun ilgiyle takip edildi. TRT tarafından şifresiz yayınlanan mücadele, meydanlarda ve kamusal alanlarda binlerce vatandaş tarafından ücretsiz olarak izlendi.

Ancak Antalya'da faaliyet gösteren bir işletmenin, maçı dev ekranda izlemek isteyen müşterilerden giriş ücreti talep ettiği iddiası tepki topladı. İşletmede yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TARTIŞMA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işletme sahibi olduğu belirtilen kişinin ücret ödemek istemeyen müşteriye sert ifadeler kullandığı görüldü. Görüntülerde söz konusu kişinin, "Kalk, burası benim mekânım. Kalk diyorsam kalkacaksın. Yığarım bütün polisi buraya!" dediği anlar yer aldı. Müşterinin ise "Kiminle konuştuğunu bilmiyorsun, kendine gel" sözleriyle karşılık verdiği görüldü.

Milli maçta giriş ücreti tepkisi: İşletmeye 325 bin TL ceza 1

BAKANLIK EKİPLERİ DENETİM YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim gerçekleştirerek olayla ilgili inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yapılan denetimlerde işletmenin ayrıca mevzuata aykırı şekilde fiyat listesi ve menü bulundurmadığının tespit edildiğini açıkladı.

325 BİN 622 TL İDARİ PARA CEZASI

Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmeye toplam 325 bin 622 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemlerin gecikmeden yapılmaya devam edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Ticaret Bakanlığı idari para cezası
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