Milli muharip uçağın maliyeti belli oldu! F-35 mi ucuz KAAN mı? Dikkat çeken 'Mercedes çıkışı'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Rize Günleri” etkinliğinde önemli konulara değindi ve Milli Muharip Uçak KAAN hakkında konuştu. Kotil, TUSAŞ’ın genç ve dinamik mühendislere sahip olduğunun üzerinde dururken aynı zamanda KAAN için şimdiye kadar yapılan harcamaya değindi.

"KAAN’A 2 MİLYAR DOLAR HARCADIK"

Temel Kotil, etkinlikte yaptığı konuşmada KAAN projesini gerçekleştirmek için şimdiye kadar tesisler de dahil olmak üzere 2 milyar dolar harcadıklarını açıkladı:

Kotil, KAAN’ın F-35’ten daha iyi bir uçak olduğunu, mühimmat olarak KAAN’ın 10 ton, rakibinin ise 6 ton taşıyabildiğini söyledi. Bunlara ek olarak F-35’in tek motorlu, KAAN’ın ise çift motorlu olması sayesinde radarlar için daha fazla enerji ortaya koyabildiğine değinen Kotil, yerli savaş uçağının sadece F-22 ile karşılaştırılabileceğini belirtti.

ABD’li savunma sanayii şirketi Lockheed Martin ürettiği F-35’in maliyeti ise yaklaşık 130 milyon dolar civarında.

MERCEDES GÖNDERMESİ

Etkinlik kapsamında açıklamalarına devam eden Kotil, TUSAŞ ve esasında Türk savunma sanayisinin en büyük avantajının gençler olduğunu vurguladı. Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde mühendislerin yaşlandığını ifade ederken, “Mercedes yapmaya devam etsinler” dedi.

Öte yandan TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN’ı Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edeceğini söyleyen Kotil, ilerleyen süreçlerde yüzlerce KAAN’ın olacağını aktardı. Halihazırda KAAN’ın motor ve fırlatma koltuğu hariç her şeyinin yerli firmalar tarafından üretildiğini dile getiren Kotil, 2028-2029’da yerli motora geçeceklerini ifade etti. Kotil, bunun bir mecburiyet olduğunu zira böylesi bir savunma sisteminde başka bir ülkeye bağlı olunamayacağını söyledi.

"KAAN'IN TÜM ÖZELLİKLERİ YERLİ OLARAK ÜRETİLDİ"

Kotil, Hürkuş’un kanopisinde kullanılan contanın İsviçre’den geldiğini, toplam 15 uçak olduğunu ancak 8 uçaktan sonra göndermeyi durdurduklarını belirterek KAAN’ın tüm kanopisinin yerli olarak üretildiğini söyledi.

Bilindiği üzere KAAN’ın kanopisi Volo Kompozit tarafından üretiliyor ve bunu ilk defa üretiyor, daha önce bir tecrübesi yok. Aynı şekilde KAAN’ın iniş takımını yapan firma veya 125 kw gücündeki jeneratörlerini üreten firma bunları ilk defa tecrübe ediyorlar. Kotil, esas önemli olan şeyin uzun vadeli olarak bunlara devam edilmesi olduğunu da belirtti:

“Bu kadar teknolojik şeyi yapmak bizi bir yere kadar getirir ama asıl önemli olan bunu devam ettirecek genç arkadaşlar. Biz ancak bu şekilde uzun dönem varlığımızı devam ettirebiliriz. Önemli olan 100 yıl, 200 yıl”







