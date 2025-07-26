Milli muharip uçak KAAN için tarihi imza! Canlı yayında duyuruldu: 48 adeti Endonezya'ya satılıyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii, milli muharip uçak KAAN'ın 48 adetinin tedariği için Endonezya ile anlaşma sağladı.

120 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

48 adet KAAN'ın satışı için imza töreni düzenlendi. Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"DÜNYADA VAR OLANDAN DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "Uzun soluklu bir iş birliğinin en önemli adımlarından biri. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgün, "Yaptıklarımızı dost ve müttefik ülkelerle sürdürülebilir iş birliği kurmamız esas." dedi.

"TARİHİ REKORLAR İÇERİYOR"

Görgün "Endonezya ile çok alanda çalışıyoruz. Mühimmat ve altyapı projeleri tarihi rekorlar içeriyor." ifadelerini kullandı.