Milli parklarda yeni dönem! Para cezası 50 kat arttı! Hapis cezası da var

Milli parklar ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre, milli parklarda döner sermayeli işletme kurulabilecek ve kaçak girişlerde giriş ücretinin 4 katı idari para cezası uygulanabilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise konu ile ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Milli parklar ile ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Milli Parklar Kanunu kapsamında el koyulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek.

HAPİS CEZASI

Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

4 KATI PARA CEZASI

Kanun kapsamında korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibi orman muhafaza memurları yanında av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilecek.

Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

YASA DIŞI AV CEZASI ARTIRILDI

Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası tutarı 200 liradan 10 bin liraya, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile "yaban hayatı koruma sahası", "yaban hayatı geliştirme sahası" ve "üretme istasyonu" olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara kesilen idari para cezası tutarı ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek.

Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve Kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüklerince yapılacak.

Düzenlemeye ihdas edilen yeni maddeyle, Kara Avcılığı Kanunu'na "geleneksel avcılık" ibaresi eklendi, buna yönelik usul ve esasların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenmesi hüküm altına alındı.

BAKAN YUMAKLI: DOĞAYA DAHA GÜÇLÜ BİR KORUMA KALKANI OLUŞTURUYORUZ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yasayı değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu sözleri kullandı:

“TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Milli Parklar Kanunu ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor; bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz.

Bu süreçte büyük bir özveriyle emek veren AK Parti ve MHP gruplarına, kıymetli milletvekillerimize, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerimize ve Meclis çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”

