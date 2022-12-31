Milli Piyango 20 BİN TL kazanan rakamlar hangileri? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20 bin TL kazanan numaralar tam listesi!

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başladı ve akşam saatlerine kadar devam edecek. İlk etapta 10 bin TL kazanan numaralar belirlendi şimdi sıra 20 bin TL kazanan numalarda. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20 bin TL kazanan numaralar tam listesi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Milli Piyango 20 BİN TL kazanan rakamlar ve numaralar henüz açıklanmadı. 20 bin TL isabet eden rakamlar açıklanır açıklanmaz sonuçlar Mynet.com'da olacak.
Milli Piyango çekilişinde ilk olarak 10 bin TL kazanan numaralar belli oldu. 10.000 TL kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı;
0006862
0041066
0045711
0071423
0132943
0151319
0189879
0200147
0201757
0221178
0230755
0243751
0279871
0319042
0331355
0339030
0340595
0508948
0539652
0561493
0574159
0611908
0639622
0650956
0681449
0764886
0955846
0979727
0981292
0999297
1032307
1052507
1072748
1124102
1142768
1247336
1266560
1285087
1294589
1387753
1388763
1404979
1431990
1450691
1527953
1533727
1556873
1571784
1576428
1618447
1652887
1669714
1676346
1712241
1715387
1741540
1810351
1822300
1902603
1949851
1972502
2003520
2023132
2086305
2086409
2106295
2113738
2164251
2177204
2188832
2225540
2261434
2269191
2272939
2298125
2311596
2379973
2423776
2447345
2463990
2477139
2481935
2488351
2590385
2598448
2621021
2664209
2671491
2787314
2827028
2834679
2909840
3080686
3083583
3135377
3139517
3170323
3175741
3216940
3243442
3259226
3370738
3379271
3474695
3497060
3503575
3507075
3534760
3592280
3630195
3653744
3689760
3696358
3702116
3711870
3734878
3755458
3765767
3828628
3897837
3962624
3976287
3985725
4003241
4007290
4086013
4142063
4169209
4200182
4219826
4244903
4250886
4256696
4264203
4279806
4283995
4288093
4357839
4367519
4385583
4411805
4416552
4668814
4702078
4712939
4715095
4758154
4769506
4783514
4835237
4835264
4846593
5055241
5072478
5097108
5099003
5136087
5142012
5216375
5222905
5252757
5260276
5261547
5272666
5285142
5293997
5346028
5361888
5393474
5398061
5426318
5452208
5452421
5488700
5501170
5519370
5520242
5563603
5607196
5607716
5619343
5637807
5661496
5705604
5757671
5851830
5888849
5954861
6010958
6012838
6066626
6130313
6132794
6141832
6151371
6206955
6246015
6275135
6344537
6373558
6427733
6467633
6477480
6491845
6518299
6525769
6528227
6623528
6727279
6743077
6777142
6870075
6904131
7012181
7060151
7061220
7158616
7173847
7242967
7265541
7396693
7414104
7420497
7512885
7523367
7535362
7575026
7589578
7704911
7748817
7842112
7864795
7871913
7874337
7875233
7898065
7930604
8010163
8017761
8052106
8070606
8156201
8187762
8230307
8240668
8297854
8305801
8329962
8372024
8401323
8436564
8649635
8734242
8735336
8766928
8777721
8787020
8806537
8846763
8872754
8877382
8910023
8956672
8977164
8980436
9000387
9006971
9027481
9030494
9050187
9074883
9115303
9120958
9135811
9143223
9260966
9261140
9286815
9308547
9316536
9396379
9520075
9528386
9582476
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Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi kurumun resmi internet sitesi üzerinden ya da resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12.30'da başladı ve 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından sona erecek.