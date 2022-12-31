Milli Piyango 20 BİN TL kazanan rakamlar hangileri? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20 bin TL kazanan numaralar tam listesi!

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başladı ve akşam saatlerine kadar devam edecek. İlk etapta 10 bin TL kazanan numaralar belirlendi şimdi sıra 20 bin TL kazanan numalarda. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20 bin TL kazanan numaralar tam listesi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO 20 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR HANGİLERİ?

Milli Piyango 20 BİN TL kazanan rakamlar ve numaralar henüz açıklanmadı. 20 bin TL isabet eden rakamlar açıklanır açıklanmaz sonuçlar Mynet.com'da olacak.

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Milli Piyango çekilişinde ilk olarak 10 bin TL kazanan numaralar belli oldu. 10.000 TL kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı;

0006862

0041066

0045711

0071423

0132943

0151319

0189879

0200147

0201757

0221178

0230755

0243751

0279871

0319042

0331355

0339030

0340595

0508948

0539652

0561493

0574159

0611908

0639622

0650956

0681449

0764886

0955846

0979727

0981292

0999297

1032307

1052507

1072748

1124102

1142768

1247336

1266560

1285087

1294589

1387753

1388763

1404979

1431990

1450691

1527953

1533727

1556873

1571784

1576428

1618447

1652887

1669714

1676346

1712241

1715387

1741540

1810351

1822300

1902603

1949851

1972502

2003520

2023132

2086305

2086409

2106295

2113738

2164251

2177204

2188832

2225540

2261434

2269191

2272939

2298125

2311596

2379973

2423776

2447345

2463990

2477139

2481935

2488351

2590385

2598448

2621021

2664209

2671491

2787314

2827028

2834679

2909840

3080686

3083583

3135377

3139517

3170323

3175741

3216940

3243442

3259226

3370738

3379271

3474695

3497060

3503575

3507075

3534760

3592280

3630195

3653744

3689760

3696358

3702116

3711870

3734878

3755458

3765767

3828628

3897837

3962624

3976287

3985725

4003241

4007290

4086013

4142063

4169209

4200182

4219826

4244903

4250886

4256696

4264203

4279806

4283995

4288093

4357839

4367519

4385583

4411805

4416552

4668814

4702078

4712939

4715095

4758154

4769506

4783514

4835237

4835264

4846593

5055241

5072478

5097108

5099003

5136087

5142012

5216375

5222905

5252757

5260276

5261547

5272666

5285142

5293997

5346028

5361888

5393474

5398061

5426318

5452208

5452421

5488700

5501170

5519370

5520242

5563603

5607196

5607716

5619343

5637807

5661496

5705604

5757671

5851830

5888849

5954861

6010958

6012838

6066626

6130313

6132794

6141832

6151371

6206955

6246015

6275135

6344537

6373558

6427733

6467633

6477480

6491845

6518299

6525769

6528227

6623528

6727279

6743077

6777142

6870075

6904131

7012181

7060151

7061220

7158616

7173847

7242967

7265541

7396693

7414104

7420497

7512885

7523367

7535362

7575026

7589578

7704911

7748817

7842112

7864795

7871913

7874337

7875233

7898065

7930604

8010163

8017761

8052106

8070606

8156201

8187762

8230307

8240668

8297854

8305801

8329962

8372024

8401323

8436564

8649635

8734242

8735336

8766928

8777721

8787020

8806537

8846763

8872754

8877382

8910023

8956672

8977164

8980436

9000387

9006971

9027481

9030494

9050187

9074883

9115303

9120958

9135811

9143223

9260966

9261140

9286815

9308547

9316536

9396379

9520075

9528386

9582476

9644842

9650729

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MİLLİ PİYANGO CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi kurumun resmi internet sitesi üzerinden ya da resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12.30'da başladı ve 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından sona erecek.



