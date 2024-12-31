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MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ | 60 milyon TL ve 6 milyon TL kazanan numaralar! Çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

31.12.2024 17:58
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Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Yeni yılda zengin olma umuduyla Milli Piyango yılbaşı bileti alanlar Milli Piyango İdaresi (MPİ) büyük ikramiye çekilişi için heyecanla bekliyor. Bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Peki MPİ yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre 60 milyon ve 6 milyon TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ | 60 milyon TL ve 6 milyon TL kazanan numaralar! Çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2025 sonuçları saatler sonra belli olacak. Biletini alan vatandaşların gözü kulağı yılbaşı çekiliş sonuçlarına çevrildi bile. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saat 18:30 itibarıyla başlayacak. Çekilişte 60 milyon ve 6 milyon TL ikramiye kazanan numaralar da merak ediliyor. Peki hangi numaralar 60 milyon TL ve 6 milyon TL kazandı? Çekiliş sonuçları belli olur olmaz Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranıyla kazanan numaraları haberimizde bulabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ TUTARI NE KADAR?

Amorti tutarları ise şöyle:

  • Çeyre bilette 150 TL
  • Yarım bilette 300 TL
  • Tam bilette 600 TL

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60 MİLYON TL VE 6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Bugün (31 Aralık) yılbaşı gecesi Milli Piyango 2025 çekiliş sonuçları belli olacak. Çekiliş küçük ikramiyelerle başlayacak, 2025'e girilirken büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile noktalanacak. Merak edilen sonuçlar arasında 60 milyon TL ve 6 milyon TL kazanan numaralar da var. Kazanan numaralar 2025 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet ile anbean yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 60 MİLYON VE 6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ.
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango ikramiye
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