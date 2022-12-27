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Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Milli Piyango yılbaşı bileti online satın alma EKRANI!

27.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl Milli Piyango tarafından dağıtılacak olan büyük ikramiye tam tamına 200 milyon TL olarak açıklandı. Yeni yılda zengin olma hayali kuranlar yılbaşı biletlerini almaya başladılar bile. Henüz bilet almayanlar ise biletlerinizi online olarak almanız mümkün. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl alınır? İşte adım adım online bilet alma işlemi...

Milli Piyango online bilet nasıl alınır? Milli Piyango yılbaşı bileti online satın alma EKRANI!

Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine katılmak isteyenler biletlerini almaya başladılar. Henüz biletini alamayanlar ise yılbaşı piyango biletlerini online olarak alabilecekler. Peki, Milli Piyango online bilet nasıl alınır? İşte Milli Piyango yılbaşı bileti online satın alma EKRANI ve detayları...

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET NASIL ALINIR?

Bilet alabilmeniz için öncelikle Milli Piyango Online hesabınıza para yatırmanız gerekiyor. Hesabınızda yeterli bakiyenizin olması durumunda web sitesi veya mobil aplikasyonda yer alan Milli Piyango menüsünden çevrimiçi olarak bilet alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ONLİNE SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

milli piyango kapak

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

yılbaşı bilet

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları da açıklandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde satılıyor.

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