Milli Piyango sıralı tam liste! 2022 MPİ online amorti bilet sorgulama! 2022 çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

Bu yıl toplamda 670 milyon 760 bin TL dağıtılacak. Büyük ikramiye tutarı ise 120 milyon TL olacak. Geleneksel olarak her sene yılbaşında düzenlenen Millî Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından sıralı tam liste de hem gazetelerde hem de internet sitelerinde yayınlanacak. 2022 yılı için Millî Piyango online bilet sorgulaması da internetten anında yapılabilecek. 120 milyon TL büyük ikramiye çekilişinin dışında amorti bilet sorgulaması da yapılacak. Biletine amorti çıkan talihliler, biletlerine verdikleri paraları geri alabilecek.

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE YAYINLANDI MI?

Millî Piyango sıralı tam listesi henüz yayınlanmadı. Ancak ikramiye kazanan numaralar yavaş yavaş belli olmaya başladı. 2022 yılı Millî Piyango çekilişi saat 17:00 itibarıyla başladı. İlk çekilişin ardından 12 bin TL ile 12 milyon TL arasında ikramiye kazanan numaralar belli oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

Saat 17:00’de başlayan Milli Piyango çekilişi, 18:30, 20:30 ve 23:00 olmak üzere 4 bölümde tamamlanıyor.

Büyük ikramiye olan 120 milyon Türk lirası çekilişi ise 23:00’te başlayacak.

Çekiliş takvimi ise şöyle;

Saat 17:00: 12 bin Türk lirası - 12 milyon Türk lirası kazanan numaların çekilişi

Saat 18:30: 6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi

Saat 20:30: 240 Türk lirası - 2 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi

Saat 23:00: 120 milyon Türk lirası ve amorti çekilişi

2022'DE MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN DAĞITACAĞI İKRAMİYELER

1 adet 120 milyon Türk lirası,

2 adet, 12 milyon Türk lirası,

10 adet, 1 milyon 200 bin Türk lirası,

40 adet, 120 bin Türk lirası,

100 adet, 12 bin Türk lirası,

200 adet, 6 bin Türk lirası,

Bin adet, 2 bin Türk lirası,

On bin adet, bin Türk lirası,

40 bin adet, 500 Türk lirası,

200 bin adet 300 Türk lirası,

700 bin adet 240 Türk lirası,

2 milyon adet 120 Türk lirası,

63 adet teselli ikramiyesi 120 bin Türk lirası,

Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin Türk lirası ikramiye verilecek.

İŞTE 2022 MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTESİ (NUMARALAR GELDİKÇE LİSTE GÜNCELLENECEKTİR)

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183

4552864

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

714146

7333210

7728011

7728896

12 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942



