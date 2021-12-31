Milli Piyango Sorgulama nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango Bilet Sonuçları ne zaman belli olacak? Milli Piyango canlı izle

Türkiye bu akşam çekilecek 120 milyon TL'lik büyük ikramiyeye çevrildi. Aynı şekilde 12 bin TL, 6 bin TL ve 12 milyon TL için de ayrı ayrı çekilişler yapılacak. En hızlı Milli Piyango Bilet Sorgulama ekranına Mynet üzerinden erişebilirsiniz. 2022 Milli Piyango Sıralı Tam Liste ekranını gecenin ilerleyen saatlerinde canlı olarak takip edebilirsiniz. Milli Piyango çekilişi canlı yayın...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA LİSTESİ! 2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Milli Piyango çekilişine artık saatler kaldı. 2022 Milli Piyango Bilet Sorgulama işlemini Mynet MPİ özel sayfasından yapabilirsiniz. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi canlı olarak ekranlara gelecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI YAYINI 17:00'DE!

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cuma günü 17:00'de başlayacak. 12 bin TL, 12 milyon TL ve 120 milyon TL kazandıran numaralar belli olacak. 18:30'da 6.000 TL kazandıran numaralar, 20:30'da 240-2 bin TL kazandıran numaralar ve son olarak 23:00'te 120 milyon TL ve amorti kazandıran numaralar açıklanacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi Kanal D ekranından canlı olarak yayımlanacak.

12 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

İlerleyen saatlerde Milli Piyango Büyük İkramiye kazandıran numaralar da belli olacak. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi sonucunda büyük ikramiyenin çıktığı şehirler de belli olacak.

