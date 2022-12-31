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Milli Piyango telefondan sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2023 yılbaşı bileti telefonla SORGULAMA!

31.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat 12:30'da başladı. Milli Piyango çekilişinde ilk olarak 10 bin TL kazanan numaralar belirlendi. Yılbaşı özel çekilişi 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin çekilmesi ile son bulacak. Milli Piyango biletini elinde hazır eden vatandaşlarda sonuçları nasıl öğrenebileceklerini araştırıyorlar. Peki, Milli Piyango telefondan sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2023 yılbaşı bileti telefonla SORGULAMA...

Milli Piyango telefondan sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2023 yılbaşı bileti telefonla SORGULAMA!

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi tüm heyecanıyla devam ediyor. Saat 12:30'da başlayan çekilişte ilk olarak 10 bin TL kazanan numaralar belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 23:30'a kadar devam edecek. Amorti ve büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından çekiliş son bulacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti telefondan sorgulanır mı? Milli Piyango bileti sorgulama ekranı..

MİLLİ PİYANGO TELEFONDAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Öğlen saatlerinde başlayan çekiliş akşam saatlerine kadar sürecek. Çekiliş 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin açıklanmasıyla son bulacak.

Milli Piyango 2023 yılbaşı biletinizi telefonlarından hızlıca sorgulayabilirsiniz. Yılbaşı bileti sorgulamak için yapmanız gereken işlem çok basit.

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MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN SORGULANACAK?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca sıralı tam liste, amorti rakamları ve büyük ikramiyenin tüm detaylarıda Mynet.com'da olacak.

milli piyango kapak

BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA! 31 Aralık 2022 Milli Piyango 2023 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ve sıralı tam liste mynet.com’da!MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA! 31 Aralık 2022 Milli Piyango 2023 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ve sıralı tam liste mynet.com’da!
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