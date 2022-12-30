Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Yeni yıla çok az bir zaman kala büyük ikramiye hayalleri de kurulmaya devam ediliyor. Henüz yılbaşı bileti almamış olan vatandaşlar bilet satışlarının ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyorlar. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak? MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?

Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.

Çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet ise 200 TL'den satılıyor.

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi de belli oldu.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

