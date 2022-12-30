FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak? MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak? MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

30.12.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla geri sayımın başladığı şu günlerde büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Bu yıl büyük ikramiye tam tamına 200 milyon TL ve dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. Henüz Milli Piyango bileti almamış olanlar biletlerin saat kaça kadar satılacağını araştırıyorlar. Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak? MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak? MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Yeni yıla çok az bir zaman kala büyük ikramiye hayalleri de kurulmaya devam ediliyor. Henüz yılbaşı bileti almamış olan vatandaşlar bilet satışlarının ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyorlar. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak? MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

milli-piyango

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?

Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

Milli Piyango 2023

Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.

Çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet ise 200 TL'den satılıyor.

milli piyango kapak

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi de belli oldu.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | EYT yoğunluğu nedeniyle SGK merkezleri yarın da hizmet verecek! 2. günde SGK önünde yine EYT kuyruğu... Zamlı ödemek istemeyenler akın ettiSON DAKİKA | EYT yoğunluğu nedeniyle SGK merkezleri yarın da hizmet verecek! 2. günde SGK önünde yine EYT kuyruğu... Zamlı ödemek istemeyenler akın etti
EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammıEYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı
EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladıEYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
büyük ikramiye milli piyango bileti

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

O belediyeden zam hamlesi! En düşük işçi maaşı 18 bin lira oldu

O belediyeden zam hamlesi! En düşük işçi maaşı 18 bin lira oldu

Gram altın kendi rekorunu kırdı! 'Altının gramı 1450 TL olacak ama...''

Gram altın kendi rekorunu kırdı! 'Altının gramı 1450 TL olacak ama...''

Kimse bunu bilmiyor, fırsata çevirdiler! Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

Kimse bunu bilmiyor, fırsata çevirdiler! Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.