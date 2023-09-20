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‘Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna’ iddiasına jet yanıt! Bu sözler çok konuşulur: ‘Mezardan babam bile çıksa…’

20.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Şimşek hakkında bir gazetede yayımlanan “milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı haberin doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada Şimşek’in atandığı ilk gün bakanlığın birimleri ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına talimat verdiği ifade edilirken, “mezardan babam çıksa ayrıcalık yok’ dediği öğrenildi.

‘Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna’ iddiasına jet yanıt! Bu sözler çok konuşulur: ‘Mezardan babam bile çıksa…’

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir gazetede, “milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma olduğu aktarılarak, habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihin 13 Nisan olduğu, Bakan Şimşek’in ilgili tarihlerde bakanlık görevini icra etmediği ve Türkiye’de olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in atandığı ilk gün bakanlığın birimleri ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına talimat verdiği ifade edildi. Bakan Şimşek’in söz konusu talimatı ile, “Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi, benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır” ifadesini açıkça belirttiği vurgulandı.

Açıklamada, “arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı” iması ile yapılan söz konusu haberin doğru olmadığı belirtilirken, bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algının, gazetecilik etiğine aykırı olduğu savunuldu.

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Açıklamada, haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacağı da vurgulandı.

“TALİMATIM HALA GEÇERLİDİR”

Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Haber görünümlü karalamayı kınıyorum. Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar. “Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.” talimatım hala geçerlidir! Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz.”


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Mehmet Şimşek

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