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Milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı - 2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi - Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre 45 bin 314 kişi artarak 225 bini aştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi.

2018 sonuna göre milyoner sayısı 45 bin 314 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

2018'de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2019 sonunda 6 milyon 173 bin lira seviyesine yükseldi.

- Yurt içi yerleşik milyoner sayısındaki artış 40 bini aştı

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2019'da bir önceki yılın sonuna kıyasla 40 bin 220 kişi artarak 202 bin 20'ye yükseldi. Aynı dönemde milyonerlerin toplam mevduatları 271,1 milyar liralık yükselişle 1 trilyon 295 milyar liraya çıktı.

Geçen yılın sonu itibarıyla milyonerlerin mevduatlarının 574 milyar 264 milyon lirası yerel para cinsi, 707 milyar 724 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 13 milyar 136 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 411 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2018'de 161 bin 800, mevduat toplamı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısına 5 bin kişi eklendi

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2019 sonu itibarıyla 23 bin 420'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 5 bin 94 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 96 milyar 472 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 10 milyar 622 milyon lirası yerel para, 85 milyar 352 milyon lirası yabancı para ve 497 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 119 bin lira olarak hesaplandı.

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

Yıl Mudi sayısı Milyonerlerin toplam mevduatı (milyon TL) Milyoner başına düşen ortalama mevduat (bin TL)

2012 54.461 373.384 6.856 2013 70.498 484.901 6.878 2014 81.398 533.544 6.555 2015 98.497 649.994 6.599 2016 115.896 775.142 6.688 2017 138.980 909.979 6.548 2018 180.126 1.109.859 6.162 2019 225.440 1.391.597 6.173

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