FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlar asgari ücrete ara zam beklerken hamle hizmet sektöründen geldi! İşveren çalışan bulamıyor! Yüzde 50 zam yapıldı!

Milyonlar asgari ücrete ara zam beklerken hamle hizmet sektöründen geldi! İşveren çalışan bulamıyor! Yüzde 50 zam yapıldı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 11:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstastik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli ve memurun zam oranı netleşirken zam bekleyen bir diğer kesimde asgari ücretliler oldu. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam bekliyor. Hizmet sektörü resmi zam gelmeden ücretlere artışa gitti. İşveren çalışan bulmakta zorlanınca hizmet sektöründe asgari ücret 24 bin liranın üzerine çıktı. İşte detaylar...

Milyonlar asgari ücrete ara zam beklerken hamle hizmet sektöründen geldi! İşveren çalışan bulamıyor! Yüzde 50 zam yapıldı!

Milyonlarca çalışanın gündeminde haziran ayı enflasyonuyla birlikte ara zam var. Emekli ve memur zamlı maaşlarına bu ay kavuşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücrete ara zamma kapıları kapatsa da çalışan bulamayan özellikle hizmet sektöründeki işverenler asgari ücretlerine yüzde 50'ye varan zamlar yaptı.

iStock-1166615624 (1)

24 BİN TL'Yİ AŞTI

İstihdam piyasasının nabzını tutan Mert Yıldız CNBC-e'den Emre Eser'in sorularını yanıtladı. Aralık ayında yapılan son asgari ücret zammının ardından, Mayıs ve Haziran verileri değerlendirildiğinde, adayların ücret beklentilerinin yüzde 45 oranında arttığı görüldü. Bu artışa rağmen işverenler, hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yüzde 50’ye varan zamlar yaparak yeni asgari ücret seviyesini 24.000-24.500 lira bandına çekti.

thumbs_b_c_d1625f97f60e155e5a33842f2aa3c9e6

Hizmet sektörü, özellikle yeme içme, perakende, depo ve lojistik gibi alt dallarında dikkat çekici ücret artışları yaşandı. Yıldız, bu sektörlerdeki işverenlerin, adayların beklentilerini karşılamak adına ciddi zamlar yaptığını belirtti. "Yeme içme sektörü, perakende ve lojistik gibi alanlarda yeni asgari ücret seviyesi 24.500 lira seviyesine gelmiş durumda" dedi.

ücret

İŞVERENLERİN ELEMAN BULMA ZORLUĞU

Ancak, sadece ücret artışı işverenlerin eleman bulmasını kolaylaştırmıyor. Adayların iş tercihlerini belirleyen birçok faktör bulunuyor. Lokasyon, işverenin sunduğu ek imkanlar ve işverenin karakteri gibi unsurlar, adayların kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. İşverenlerin, sadece ücret artışıyla değil, aynı zamanda ulaşım desteği, yemek imkanı ve özel sağlık sigortası gibi yan haklarla da adayları cezbetmeye çalıştıkları gözlemleniyor.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix abonelik ücreti bir kez daha zam yaptı! Netflix abonelik ücreti bir kez daha zam yaptı!
SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiriSON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri
TMSF üç varlığı satışa çıkardıTMSF üç varlığı satışa çıkardı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret ara zam gelecek mi
En Çok Okunan Haberler
Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti

Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti

'Chery vergisi' diye adlandırılmıştı: 100 bin lira zam geldi

'Chery vergisi' diye adlandırılmıştı: 100 bin lira zam geldi

Çok sürpriz transfer! Batshuayi'nin ardından G.Saray'a bir F.Bahçeli daha...

Çok sürpriz transfer! Batshuayi'nin ardından G.Saray'a bir F.Bahçeli daha...

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

Altın piyasasının beklediği gün geldi çattı! Fed Başkanı'nın fiyatları değiştirecek sunumu!

Altın piyasasının beklediği gün geldi çattı! Fed Başkanı'nın fiyatları değiştirecek sunumu!

TÜİK'in ortaya çıkan enflasyon sepeti olay oldu, sosyal medya yıkıldı!

TÜİK'in ortaya çıkan enflasyon sepeti olay oldu, sosyal medya yıkıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.