Milyonlar asgari ücrete ara zam beklerken hamle hizmet sektöründen geldi! İşveren çalışan bulamıyor! Yüzde 50 zam yapıldı!

Milyonlarca çalışanın gündeminde haziran ayı enflasyonuyla birlikte ara zam var. Emekli ve memur zamlı maaşlarına bu ay kavuşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücrete ara zamma kapıları kapatsa da çalışan bulamayan özellikle hizmet sektöründeki işverenler asgari ücretlerine yüzde 50'ye varan zamlar yaptı.

24 BİN TL'Yİ AŞTI

İstihdam piyasasının nabzını tutan Mert Yıldız CNBC-e'den Emre Eser'in sorularını yanıtladı. Aralık ayında yapılan son asgari ücret zammının ardından, Mayıs ve Haziran verileri değerlendirildiğinde, adayların ücret beklentilerinin yüzde 45 oranında arttığı görüldü. Bu artışa rağmen işverenler, hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yüzde 50’ye varan zamlar yaparak yeni asgari ücret seviyesini 24.000-24.500 lira bandına çekti.

Hizmet sektörü, özellikle yeme içme, perakende, depo ve lojistik gibi alt dallarında dikkat çekici ücret artışları yaşandı. Yıldız, bu sektörlerdeki işverenlerin, adayların beklentilerini karşılamak adına ciddi zamlar yaptığını belirtti. "Yeme içme sektörü, perakende ve lojistik gibi alanlarda yeni asgari ücret seviyesi 24.500 lira seviyesine gelmiş durumda" dedi.

İŞVERENLERİN ELEMAN BULMA ZORLUĞU

Ancak, sadece ücret artışı işverenlerin eleman bulmasını kolaylaştırmıyor. Adayların iş tercihlerini belirleyen birçok faktör bulunuyor. Lokasyon, işverenin sunduğu ek imkanlar ve işverenin karakteri gibi unsurlar, adayların kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. İşverenlerin, sadece ücret artışıyla değil, aynı zamanda ulaşım desteği, yemek imkanı ve özel sağlık sigortası gibi yan haklarla da adayları cezbetmeye çalıştıkları gözlemleniyor.







