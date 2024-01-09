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Milyonlar beklemede, ekonomi yönetimi maliyetleri hesapladı, emekliye ek zam EYT'ye mi takılacak?

09.01.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Aradaki makas farkı sonrası SSK- Bağkur emeklisi ek zam talebini dile getirdi. Milyonlarca emeklinin ek zam talebi karşılanacak mı, ekonomi yönetiminin çalışmalarındaki son durum ne?

Milyonlar beklemede, ekonomi yönetimi maliyetleri hesapladı, emekliye ek zam EYT'ye mi takılacak?

TÜİK, 3 Ocak'ta milyonların zam oranın belirlenmesinde referans alınan aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yeni yılda Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak. Zam oranları arasında açıklık kamuoyunda zam oranında iyileştirme beklentisi yarattı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam alacak mı? Milyonlar günlerdir bu sorunun yanıtını merak ederken ekonomi yönetimi ek zammın bütçeye maliyetini hesapladı. Özellikle EYT düzenlemesinin bütçeye getirdiği yük nedeniyle milyonların ek zam talebi karşılık bulmayabilir.

EKONOMİ YÖNETİMİ MALİYETLERİ HESAPLADI, EYT DÜZENLEMESİ EK ZAM TALEBİNİ ZORA SOKABİLİR

Milyonlarca emekli, ne kadar maaş zammı alacağını merakla bekliyor. Emekli maaşları ile ilgili alternatif planlar hazırlandı. Ekonomi yönetimi maliyeti tek tek hesapladı. Deprem hasarının giderilmesi ve EYT düzenlemesi milyonların ek zam talebini zora sokabilir.

Ek zam yapılmazsa SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yüzde 37.57 oranında artacak. Emekli, memur ve asgari ücret oranında yani yüzde 50 seviyesinde artış isterken ekonomi kurmayları hazırladıkları raporda bütçe dengesine dikkat çekti.

Show Haber'e göre,EYT düzenlemesinin 2024'te bütçeye maliyeti 500 milyar TL olarak hesaplanıyor.6 Şubat depremlerinin ekonomik boyutu da bütçedeki dengeleri değiştirdi. SSK- Bağkur emeklisinin ek zam talebi karşılık bulmayabilir. Memur ve SSK- Bağkur emeklisi arasındaki yüzde 11,7'lik zam farkı ocak ayında eşitlenirse bu kez hesap temmuz ayında değişecek.

EK ZAM RAPORU KABİNE'DE ERDOĞAN'A SUNULACAK

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre memur emeklileri aleyhine yüzde 5,4'lük bir zam farkı oluşacak. Hazırlanan ek zam raporunun Kabine Toplantısı' nda ele alınması beklenirken son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.


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