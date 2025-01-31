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Milyonlar bu işten sorumlu! Başvurular 3 Şubat'ta başlıyor...Yapmayana 176 bin lira ceza var

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.01.2025 07:41
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 30 Haziran 2012 yılında Resmi Gazete'de değişiklik yapılmıştı. Buna göre, yanında 1 kişi çalıştıran esnaf da dahil olmak üzere işletmesinde ya iş güvenliği uzmanı çalıştırması gerekecek ya da kendisi eğitim alacak. Çevrimiçi olarak alınabilecek eğitimler için ise Anadolu Üniversitesi protokol imzaladı. Böylece Anadolu Üniversitesi'nden alınacak eğitimin ücreti de belli oldu. İşte detaylar...

Milyonlar bu işten sorumlu! Başvurular 3 Şubat'ta başlıyor...Yapmayana 176 bin lira ceza var

12 yıldan beri ertelenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden yürürlüğe girdi. Buna göre 50'den daha az kişiyi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfına giren esnaf bile iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor.

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KÜÇÜK BÜYÜK TÜM ESNAF BU BELGEYİ ALACAK!

Bakkal, eczane, kasap, terzi, kuaför gibi küçük büyük tüm işletmeler dükkanlarında güvenlik uzmanı bulundurmak zorunda. İşletmesi için güvenlik uzmanı ya da sertikası bulundurmayan işletme sahibine ise 176 bin lira ceza kesileceği biliniyor. Ancak hem maliyet hem de uzman eksikliği sebebiyle küçük esnaf için alternatif bir yöntem geliştirildi. Devamında bütün işletmelerin ‘online eğitim’ ile bu sertifikayı alabilmesinin önü açıldı ve bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ile bir işbirliği yapıldı.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALINABİLECEK

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise, eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı 100 puan üzerinden 50 puan alarak sertifikayı almayı hak kazanacaklarını belirtti. Ayrıca başvuru tarihleri de 3 Şubat ile 28 Şubat 2025 arasında yapılacak. Kayıt bedeli ise 750 lira olarak belirlendi. Sınav sonuçları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. Programa kayıt olabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekiyor ve herhangi bir diploma derecesi aranmıyor.

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2,5 MİLYON ESNAF SORUMLU!

‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi’ almayı hak kazanan işveren veya işveren vekillleri İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları hâlinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek.

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Türkiye Gazetesi'ne konuşan iş güvenliği uzmanı ise konuyu şu şekilde değerlendirdi:

"Böylece 2,5 milyon esnaf, iş yeri güvenliği için eğitim alacak. Normal şartlarda bu sertifikayı verebilecek özel kurumlarımız var. Ancak bakanlık henüz ‘sertifika vermeye yetkili kurumları’ açıklamadı ve Anadolu Üniversitesini yetkili kıldı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği
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