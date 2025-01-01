Milyonlar bunu bekliyordu: Torba yasanın Meclis'e geleceği tarihi belli oldu! En düşük emekli aylığından işverene desteğe kadar tüm maddeler bunun içinde...

Emeklisi, memuru, bekarı, genci, yaşlısı, asgari ücretlisi, işvereni... Milyonlarca vatandaş 2025 yılında ne kadar zam alacağını merak ederken asgari ücretli 2024'ün son günlerinde yüzde 30 zam alacağını öğrenmişti. İşveren ise asgari ücret için destek talebini yenilirken hükümet, 1000 liralık desteğin işveren için yapılacağını açıklamıştı. Asgari ücretli milyonlar ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında alacak.

MİLYONLARCA EMEKLİ BU ANI BEKLİYOR

Memur ve emekliler ise 3 Ocak tarihinde TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile 2025 yılında ne kadar zam alacağını öğrenecek. En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik talep varken hükümetin bu konuda çalışma yapması da bekleniyor.

3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşını alıyor. Enflasyonun açıklanması ile beraber en düşük emekli maaşı için de çalışmaların hızlanacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önceki açıklamalarında, en düşük emekli aylığında düzenleme yapılacağını kaydetmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise enflasyon oranının belli olması ile birlikte en düşük emekli aylığı için çalışmaların başlayabileceğini kaydetmişti.

OCAK AYININ 3. HAFTASINA KADAR YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, AK Parti en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenlemeyi ocak ayının üçüncü haftasına kadar yasalaştırmayı planlıyor. 17 Ocak’a kadar yasanın yetişmemesi durumunda emeklilere fark ödemesi yapılacak.

En düşük emekli aylığının 15 bin liraya tamamlanması bekleniyor. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı ise yıllık enflasyon yüzde 45 olduğunda yüzde 12,02, yıllık enflasyon yüzde 46 olduğunda yüzde 12,79, yıllık enflasyon yüzde 47 olduğunda da yüzde 13,56 olacak. Ocak ayında her zam senaryosunda memur maaşları ve emekli memur aylığı zamları SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zamlarının en az 4,2 puan altında kalacak.

İŞVERENLERİ İLGİLENDİREN MADDEDE BU TORBANIN İÇİNDE

Meclis'in üzerinde çalışacağı ekonomi maddelerini içeren mini torba teklifinde işverenleri de ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, 2025 yılında 22 bin 104 lira olan asgari ücret için işveren desteği 1000 lira olarak düzenlendi. Böylece, yeni yılda işverene 70 ile 82 milyar lira arasında bir destek sağlanmış olacak.