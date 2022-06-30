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Milyonlar nefesini tuttu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte üç senaryo...

30.06.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan ara zamda. Konuyla ilgili Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, "Benim beklentim en az yüzde 40 zam olacağı yönünde. Ama 6 bin lira psikolojik sınır. Bence bu sınır aşılmalı." dedi. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrette beklentiler neler? İşte merakla beklenen senaryolar...

Milyonlar nefesini tuttu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte üç senaryo...

Milyonlarca kişiyi etkileyecek asgari ücret zammı için son düzlüğe girildi. Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için bugün ikinci kez toplandı. Yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Bugün basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında taraflardan ilk açıklamalar geldi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücret rakamını İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret ile ilgili beklenen senaryoları açıkladı. Bayram, asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ NE?

"2020 yılının mart ayından bu yana ülkemiz enflasyon ortamının içerisinde. Hem iş veren hem işçi zorluk yaşıyor. Pandemi zamanı kısa çalışma ödenekleriyle işverene ve işçiye destekler verildi. En azından pandeminin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yol açıldı. Aynı zamanda bununla beraber küçük esnafa vergi muafiyeti getirildi. Ama burada asgari ücretle çalışanlar da unutulmadı. 1 Ocak 2022 itibarıyla toplu iş sözleşmesinde memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 zam vardı. Ama devletimiz ne yaptı? yüzde 2.5'luk seyyanen bir zamla yüzde 7.5 artı enflasyon farkı dendi. Memur, memur emeklisine bu şekilde bir artış yapıldı. Aynı beklentiler de asgari ücretlilerde olduğu için sene başında, 2825 liralardan yüzde 50 artışla 4253 lira civarına taşındı. Bu o zaman için rekor bir zamdı. Görüldüğü gibi günümüz ortamında yüzde 50'lik zam bile eridi. Mayıs ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 35'i eridi. Şu an yüzde 15'lik farkı görüyor asgari ücretliler ceplerinde. O yüzden 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete tekrar bir zam yapılması elzem.

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'6 BİN LİRA PSİKOLOJİK SINIR'

Zaten bu enflasyon oranındaki artış önceki 6 ayın enflasyonunun artışı. Aslında geriden gelen bir zam artışı bu. Asgari ücretliler ve asgari ücretten daha fazla maaş alan özel sektör çalışanları da var. Onlar da bu maaş oranında belli bir artış alacak. Benim beklentim en az yüzde 40 zam olacağı yönünde. Ama 6 bin lira psikolojik sınır. Bence bu sınır aşılmalı. Ben yüzde 40'tan fazla bir artış bekliyorum.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALANLAR NASIL ETKİLENECEK?

Geçtiğimiz dönemlerde asgari ücrete zam yapıldığında en az yarısı kadar diğer sektörde çalışanlara da artış yapıldı. Beklenti de o yönde. Zaten çalışanlarla işverenler kendi aralarında konuşuyor. Bu yapılanlar aslında zam değil, düzeltme. Asgari ücrete zam olması için artışın yüzde 40'ın üzerinde olması lazım. İçeriden aldığımız bilgiye göre Komisyon'da konuşulan rakam, yüzde 25 ile yüzde 30'luk bir zam oranı."

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE SENARYOLAR

SENARYO 1

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 76

Yılbaşında yapılan zam yüzde 50

Olası zam yüzde 26

Artış bin 105 lira

Asgari ücret 5 bin 353 lira

SENARYO 2

Asgari ücret brüt 5 bin 4 lira

SGK primi yüzde 15,5 (işveren payı)775,62 lira

İşveren işsizlik sigorta primi yüzde 2 100,08 lira

İşverene toplam maliyet 5 bin 879 lira 70 kuruş

Asgari ücret artış oranı yüzde 38

SENARYO 3

Asgari ücret 4 bin 253 lira

Yüzde 40 artış 5 bin 954 lira

'ENFLASYONUN ALTINDA BİR ARTIŞ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat şunları söyledi:

"Hayat pahalılığının olduğu bir dönemdeyiz. Asgari ücreti ikinci 6 ayda artırmak zorunda kaldık. Asgari ücrette enflasyonun altında bir artış kabul edilebilir değil. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz. Üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerekiyor, bu da muhtemelen yarın olur."

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