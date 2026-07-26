Milyonlar oraya akın etti! Ekonomiye milyon dolarlık katkı sağladı

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi, geride kalan sezonda yoğun ilgi gördü. Merkez, bu dönemde 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırlarken, ülke ekonomisine sağladığı katkı da 250 milyon dolara ulaştı. Erciyes’in son 10 yıllık süreçte ekonomiye oluşturduğu toplam katma değer ise 2,5 milyar dolar olarak açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş., kış turizminin yanı sıra yaz etkinlikleriyle de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkez, dört mevsim turizm hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

REKORLARLA TAMAMLANAN KIŞ SEZONU

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, sezonun oldukça başarılı geçtiğini belirterek, kar yağışının da etkisiyle ziyaretçi sayısında önemli bir seviyeye ulaşıldığını ifade etti.

Akşehirlioğlu, Erciyes’te kış sezonunun rekorlarla tamamlandığını belirterek, yaz döneminde de tenis turnuvaları, futbol kampları, çocuk oyun alanları, gondol turları, plaj voleybolu etkinliği ve ağustos ayında düzenlenecek "Meteor Gözlem Şenliği" gibi organizasyonlarla faaliyetlerin sürdüğünü söyledi.

ERCİYES'İN 10 YILLIK EKONOMİK KATKISI 2,5 MİLYAR DOLAR

Erciyes’in yalnızca kış aylarında değil, yılın tamamında bölge ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Akşehirlioğlu, merkezin Kayseri ve Türkiye ekonomisi açısından önemli bir değer oluşturduğunu dile getirdi.

Yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlandığını belirten Akşehirlioğlu, yerli ve yabancı ziyaretçilerin oluşturduğu hareketlilikle birlikte Erciyes’in son 10 yılda toplam 2,5 milyar dolarlık katkı sağladığını açıkladı.

KAYAKÇILARIN YÜZDE 15'İNİ YABANCI TURİSTLER OLUŞTURDU

Erciyes’e gelen ziyaretçilerin önemli bir bölümünün kayak amacıyla merkezi tercih ettiğini belirten Akşehirlioğlu, kayakçıların toplam ziyaretçiler içindeki oranının yaklaşık yüzde 20-25 seviyesinde olduğunu söyledi.

Kayak yapan ziyaretçiler arasında yabancı turistlerin payının ise yaklaşık yüzde 15 olduğunu ifade eden Akşehirlioğlu, Rusya ve Ukrayna’dan bireysel gelişlerin sürdüğünü, Polonya ve Çekya’dan ise kış döneminde charter seferlerinin devam ettiğini aktardı. Önümüzdeki dönemde yeni ülkelerin de Erciyes destinasyonuna eklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

YENİ SEZONDA HEDEF YENİ ÜLKELER VE 12 AY TURİZM

Erciyes’in artık sadece kayak merkezi olarak değil, dört mevsim ziyaret edilebilen bir turizm noktası haline geldiğini belirten Akşehirlioğlu, farklı ülkelerden gelen turistlerin Kapadokya ile birleşen destinasyon deneyiminden yararlandığını söyledi.

Singapur, Endonezya, Malezya, Brezilya, Meksika ve Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerin Erciyes’e geldiğini belirten Akşehirlioğlu, yeni sezonda Macaristan’dan da turist ağırlamayı planladıklarını açıkladı.

ERCİYES'TE 365 GÜN AKTİF TURİZM HEDEFİ

Kış sezonunun tamamlanmasının ardından yaz etkinliklerinin başladığını belirten Akşehirlioğlu, mayıs ayı sonunda tenis turnuvalarının gerçekleştirildiğini, ardından futbol ve bisiklet takımlarının kamp için Erciyes’i tercih ettiğini söyledi.

Bu hareketliliğin eylül ayına kadar devam edeceğini belirten Akşehirlioğlu, sonrasında yeniden tenis turnuvaları ve kış hazırlıklarının başlayacağını ifade etti. Erciyes’te otellerin ve bölgedeki işletmelerin yıl boyunca aktif kalmasıyla 4 mevsim, 12 ay ve 365 gün turizm faaliyetlerinin sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır