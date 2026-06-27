Milyonlarca abone etkilenecek! Faturalarda yeni dönem başladı

Elektrik sayaçları, gelecekte su ve doğalgaz tüketiminin de takip edildiği ortak dijital altyapının merkezine dönüşüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzmanları, gerekli mevzuat altyapısının oluşturulması hâlinde su ve doğal gaz sayaçlarının da akıllı elektrik sayaçları üzerinden okunabileceğini belirtti.

Böylece vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini aynı dijital platform veya mobil uygulama üzerinden takip edebileceği ortak bir sistem altyapısı oluşturulabilecek.

MİLLÎ EKOSİSTEM İLE MALİYETLER DÜŞECEK

Uzmanlar Millî Akıllı Sayaç Sistemi’nin (MASS) farklı marka sayaç, modem ve haberleşme yazılımlarının ortak bir haberleşme protokolü üzerinden birlikte çalışmasını sağlayacak millî bir ekosistem olarak tasarlandığını kaydetti. Farklı üreticilerin geliştirdiği ürünlerin aynı altyapı içerisinde çalışabilmesinin hem maliyetleri azaltacağı hem de dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığını ortadan kaldıracağı ifade edildi.

Yapılan değerlendirmeye göre ortak altyapının hayata geçirilmesi hâlinde vatandaşların farklı kurum ve uygulamalar arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini tek uygulama üzerinden takip edebilmesi mümkün olacak.

Tüketim miktarları, geçmiş dönem karşılaştırmaları ve anlık kullanım bilgilerinin aynı platformda görüntülenebilmesiyle birlikte hem kullanıcı tecrübesi hem de operasyonel verimlilik artırılacak.

"KIRSAL BÖLGELERDE DAHA YÜKSEK VERİM"

Sistemin ilk aşamasında kırsal bölgelerde kullanımın sınırlı kalabileceğine dikkati çeken uzmanlar farklı haberleşme teknolojilerinin birlikte kullanıldığı hibrit yapının özellikle kırsal bölgelerde daha yüksek verim sağlayabileceğini söyledi. Elektrik hattı üzerinden veri iletimini sağlayan programlanabilir teknolojiler ile radyo frekansı üzerinden çalışan teknolojiler için yeni AR-GE çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.