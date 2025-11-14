FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var, denetimler 45 gün sonra başlayacak

Eski tarihli doğal gaz sayaçlarının son kullanma tarihi 31 Aralık tarihinde doluyor. Doğal gaz sayacını değiştirmeyenler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı para cezası uygulanacağını duyurdu. Yeni süreçte aboneler, şubat ayının sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine yapacakları başvuru ile değişiklik yapılacak doğal gaz sayaçları hakkında bildirimde bulunması gerekiyor.

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var, denetimler 45 gün sonra başlayacak
Ezgi Sivritepe

2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile 2014 ila 2019 yılları arasında piyasaya arz edilmiş ya da son muayene işlemleri bu tarihler arasında yapılmış sayaçlar için son kullanım tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var, denetimler 45 gün sonra başlayacak 1

MİLYONLARCA ABONE DOĞAL GAZ SAYACINI DEĞİŞTİRMEDİ

Yönetmelikte yer verilen bilgilere göre, dağıtıcı firmalar 2014-2019 yılları arasında üretimi gerçekleştirilen doğal gaz sayaçlarını yeni yıl öncesinde sökmek ve yerine geçerli muayenesi olan yeni bir sayaç takmak zorunda.

Söz konusu uygulama kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde çalışma başlatılırken, halihazırda milyonlarca abonenin konutunda kullanmakta olduğu eski tarihli doğal gaz sayacını değiştirmediği ortaya çıktı.

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var, denetimler 45 gün sonra başlayacak 2

SAYACIN SÖKÜLMESİNDEN ABONELER SORUMLU

Yeni süreçte aboneler, şubat ayının sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine yapacakları başvuru ile değişiklik yapılacak doğalgaz sayaçları hakkında bildirimde bulunmak zorunda. Bildirimin ardından sayaçların muayenesi, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının anlaştığı servislerde yapılacak.

İlginizi Çekebilir

Türkiye fiyatının üçte biri! "Sadece mont için bile yurt dışına gitmek mantıklı"

Türkiye fiyatının üçte biri! "Sadece mont için bile yurt dışına gitmek mantıklı"

 Otomobil markasının en güncel fiyat listesi!

Otomobil markasının en güncel fiyat listesi!

 Piyasanın enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu

Piyasanın enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu

 Altın şahlandı 'O sorunun cevabı hayır'

Altın şahlandı 'O sorunun cevabı hayır'

Ayrıca yönetmelikte yer alan bilgilere göre; muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesi işleminden kullanıcı sorumlu olacak. İlk, periyodik veya stok muayeneleri sonucu uygun bulunan sayaçlar damgalanacak. Yapılacak ilk muayene işleminin ardından, sayacın gelecekteki bakımlarına yönelik bir çizelge çıkarılacak ve hak sahibine teslim edilecek.

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var, denetimler 45 gün sonra başlayacak 3

2026'DA DENETİMLER BAŞLIYOR!

31 Aralık 2025 tarihine kadar sayaç değişikliğinin zorunlu tutulduğu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyen aboneler, 2026 yılı itibarıyla başlanacak denetimlerin sonucunda yönetmeliğe aykırı olarak kullanım gerçekleştirdiği için 10 bin TL'ye varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni yılda sayacını yenilemeyen kullanıcılar hakkında 'damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma' fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak. Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pasifik Holding Halka Arz İçin Talep Toplama Tarihleri Belli Oldu! Yatırımcılar Merakla BekliyorPasifik Holding Halka Arz İçin Talep Toplama Tarihleri Belli Oldu! Yatırımcılar Merakla Bekliyor
10 ayda 50 bin mükellef incelendi!10 ayda 50 bin mükellef incelendi!

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz abone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.