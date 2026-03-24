Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

24 Mart 2026 tarihinde altın fiyatları piyasada dikkat çekici bir hareketlilik gösteriyor. Ons altın fiyatı 4.400,11 dolara ulaşırken, gram altın alış fiyatı 6.274,82 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altın fiyatı 10.039,71 TL'den satışa sunulurken, Cumhuriyet altını 44.397 TL'den işlem görüyor. Yatırımcıların, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle altın alım satımında temkinli olmaları gerekebilir. Ekonomik gelişmeler altın değerlerini etkileyebilir.

Altın Fiyatları 24 Mart 2026: Günlük Gözlemler

24 Mart 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatları piyasalarda hareketlenmeye devam ediyor. Saat 10.00'da ons altın fiyatı 4.400,11 dolar seviyesindeydi. Bu fiyat, küresel ekonomik dalgalanmalarla bağlantılı olarak şekilleniyor.

Gram altına baktığımızda, alış fiyatı 6.274,82 TL, satış fiyatı ise 6.276,103 TL olarak kaydediliyor. Piyasalardaki belirsizlikler, bu altının değerinde dalgalanmalara neden olabiliyor.

Küçük ölçekli yatırımları tercih edenler için çeyrek altın fiyatı, alışta 10.039,71 TL, satışta 10.261,43 TL olarak belirleniyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 20.016,68 TL, satışta 20.522,86 TL seviyesine ulaşıyor. Cumhuriyet altını, 44.397 TL alış, 45.042 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Gremse altın fiyatları alışta 107.293 TL, satışta 110.718 TL olarak ifade ediliyor. Ata altın fiyatı da 44.374 TL alış, 46.188 TL satış olarak gözlemleniyor. Ziynet altının alış fiyatı 40.158,85 TL, satış fiyatı ise 40.920,19 TL olarak belirlenmiş.

Bilezik yatırımcıları için 14 ayar bilezik gramı alışta 3.618,88 TL, satışta 4.913,14 TL ile işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.630,55 TL, satışta 5.300 TL olarak kaydediliyor. 22 ayar bilezik gramı için alış 6.024,93 TL, satış 6.429,98 TL seviyelerine ulaşıyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.243,446 TL, satışta 6.244,722 TL olarak kaydedildi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki hareketliliği artırmakta. Altın alım satımı yapılırken piyasa koşulları ve ekonomik durumu göz önünde bulundurmak önemli olabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.307,04
6.308,03
% 0.48
10:17
Ons Altın / TL
195.380,51
195.431,40
% 0.08
10:32
Ons Altın / USD
4.405,85
4.406,76
% -0.01
10:32
Çeyrek Altın
10.091,27
10.313,62
% 0.48
10:17
Yarım Altın
20.119,47
20.627,25
% 0.48
10:17
Ziynet Altın
40.365,08
41.128,33
% 0.48
10:17
Cumhuriyet Altını
44.397,00
45.042,00
% -4.35
17:12
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

