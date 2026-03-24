Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 24 Mart 2026: Günlük Gözlemler

24 Mart 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatları piyasalarda hareketlenmeye devam ediyor. Saat 10.00'da ons altın fiyatı 4.400,11 dolar seviyesindeydi. Bu fiyat, küresel ekonomik dalgalanmalarla bağlantılı olarak şekilleniyor.

Gram altına baktığımızda, alış fiyatı 6.274,82 TL, satış fiyatı ise 6.276,103 TL olarak kaydediliyor. Piyasalardaki belirsizlikler, bu altının değerinde dalgalanmalara neden olabiliyor.

Küçük ölçekli yatırımları tercih edenler için çeyrek altın fiyatı, alışta 10.039,71 TL, satışta 10.261,43 TL olarak belirleniyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 20.016,68 TL, satışta 20.522,86 TL seviyesine ulaşıyor. Cumhuriyet altını, 44.397 TL alış, 45.042 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Gremse altın fiyatları alışta 107.293 TL, satışta 110.718 TL olarak ifade ediliyor. Ata altın fiyatı da 44.374 TL alış, 46.188 TL satış olarak gözlemleniyor. Ziynet altının alış fiyatı 40.158,85 TL, satış fiyatı ise 40.920,19 TL olarak belirlenmiş.

Bilezik yatırımcıları için 14 ayar bilezik gramı alışta 3.618,88 TL, satışta 4.913,14 TL ile işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.630,55 TL, satışta 5.300 TL olarak kaydediliyor. 22 ayar bilezik gramı için alış 6.024,93 TL, satış 6.429,98 TL seviyelerine ulaşıyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.243,446 TL, satışta 6.244,722 TL olarak kaydedildi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki hareketliliği artırmakta. Altın alım satımı yapılırken piyasa koşulları ve ekonomik durumu göz önünde bulundurmak önemli olabilir.