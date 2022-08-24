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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

24.08.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Seferberliği Projesi (EGEDES) 81 ilde hayata geçirildi. Öte yandan uygulamayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım uygulayabileceği belirtilirken, 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezasının 2 bin 815 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi'nin tüm aşamalarının tamamlanarak 81 ilde hayata geçirildiğini duyurdu.

ÜNLÜ SANATÇI EGEDES DENETİMİNDE

Bakan Kurum, denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı EGEDES Projesi'nin ülke genelinde uygulanmaya başlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz. Denetimlerimizden birine sürpriz bir isim de eşlik etti" ifadelerini kullanırken, sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı görüntüyü paylaştı.

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ÖLÇÜM YAPTIRILAN ARAÇLARA AİT TÜM VERİLER BAKANLIK VERİ TABANINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynadığının vurgulandığı Bakanlık yazılı açıklamasında ise, “Araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 2018 yılından itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu sayede ölçüm yaptırılan araçlara ait tüm veriler veri tabanımızda kayıt altına alınmaktadır" notu düşüldü.

1 MİLYONDAN FAZLA ARACA EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRILMADI

2018 yılından itibaren egzoz emisyon ölçüm sayılarının incelendiğinde, 1 milyondan fazla aracın egzoz emisyon ölçümünün yaptırılmadığının tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Denetimlerin tek tek araç durdurarak belge kontrolü yapılması esasına dayanması nedeniyle yaşanan iş yoğunluğuna bağlı olarak 2021 yılı egzoz denetim istatistiklerine göre sadece bin 49 araç denetlenmiş ve 193'üne idari yaptırım uygulanmıştır” denildi.

Bakanlık, bu çerçevede egzoz emisyon ölçüm denetimlerindeki etkinliğin artırılarak ölçüm yaptırılmayan araç sayısını azaltmak amacıyla, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde EGEDES Projesi'ni yürütmeye başladı.

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar, trafikte otomatik olarak akışı aksatmadan tespit ediliyor

Proje çerçevesinde ASELSAN A.Ş. tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak hareketli ve sabit konumda, her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları geliştirildi.

Bakanlık, “Söz konusu cihazlar, il müdürlüğü denetim araçlarına monte edilerek, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik olarak akışı aksatmadan tespit ediyor” ifadelerine yer verdiği yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

“Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunabilmekte, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanmakta ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulabilmektedir. Böylece görevli denetim personeli sayısı da ciddi oranda azaltılmış olmaktadır.”

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAMA CEZASI 2 BİN 815 LİRA

Öte yandan uygulamayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım uygulayabileceği belirtilirken, 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezasının 2 bin 815 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. (İHA)

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