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Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

24.08.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Sıfır otomobiller için getirilen 6+6 şartı sonrası ikinci el araç piyasasının durumu da merak edilmeye başlandı. 'Otomobil fiyatları düşecek mi?' sorusu gündemden düşmezken, araba alacakları ilgilendiren yeni veriler geldi. İkinci el otomobil satışları yüzde 45 azalırken, fiyatlarda ise yüzde 5 ila 10 arasında gerileme kaydedildi.

ÖTV indirim beklentisiyle araba almak isteyenler beklemeye geçti. Öte yandan gelen yeni düzenleme ile otomobil fiyatları düşecek mi? soruları gündemden düşmezken, araba almak isteyen herkes ikinci el otomobilleri araştırmaya başladı. Bununla beraber araba alacaklara ilgilendiren önemli veriler geldi.Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 45 azalırken, fiyatlarda ise yüzde 5 ila 10 arasında gerileme kaydedildi.

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda haziran ayına kıyasla yüzde 45, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 29 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 41 azalış kaydedildi.

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EN ÇOK SATILAN 10 MARKA PAZARDAN YÜZDE 77 PAY ALDI

İkinci el online pazarda temmuzda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 14 bin 783 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 12 bin 641 adetle Renault ve 11 bin 594 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 10 bin 571 satışla Ford, 5 bin 284 ile Opel, 5 bin 196 adetle Hyundai, 5 bin 134 satışla BMW, 4 bin 968 adetle Peugeot, 4 bin 896 adetle Mercedes Benz ve 3 bin 833 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77'sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

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PASSAT YERİNİ KORUDU

İkinci el online binek araç pazarında temmuzda toplam 82 bin 820 satış gerçekleşti. VW Passat, 4 bin 71 adetle temmuz ayında da en çok satılan model oldu.

Bunu 3 bin 735 adetle Renault Clio, 3 bin 280 adetle Fiat Egea, 3 bin 132 adetle Renault Megane, 2 bin 563 adetle Ford Focus, 2 bin 460 adetle Toyota Corolla, 2 bin 224 adetle VW Polo, 2 bin 67 adetle VW Golf, 2 bin 11 adetle Opel Astra ve 1.868 adetle de Renault Fluence takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 33,1'ini oluşturdu.

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HAFİF TİCARİDE DOBLO TERCİHİ DEVAM EDİYOR

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 19 bin 986 adetlik satış gerçekleşti.

Fiat Doblo, 2 bin 698 adetle temmuz ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Fiat Fiorino 2 bin 301 adetle ikinci ve Ford Transit/Tourneo Courier 2 bin 276 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.782 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.444 adetle VW Cady, 1.050 adetle VW Trasnporter, 877 adetle Ford Transit, 827 satışla Renault Kangoo ve 763 adetle de Peugeot Partner izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.

EN HIZLI RENAULT SATILDI

Türkiye pazarı satış hızı temmuzda ortalama 55 gün olurken, en hızlı satılan marka 47 günle Renault oldu.

En yavaş satılan marka ise 68 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz ile BMW olarak belirlendi.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor. (AA)

İşte Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin - 434.550 TL - 460.600 TL - 482.650 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 488.500 TL - 527.600 TL - 539.450 TL
Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik - 674.000 TL - 714.450 TL - 715.750 TL
Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 667.800 TL - 694.500 TL - 723.600 TL

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 - 454.000 TL - 456.500 TL - 490.000 TL
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel - 663.500 TL - 635.000 TL - 644.500 TL

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 458.900 TL - 478.900 TL - 488.900 TL
Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 509.700 TL - 525.700 TL - 549.700 TL

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 526.500 TL - 579.200 TL - 579.200 TL
Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 579.500- 607.400 - 619.500
Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 860.800 TL - 866.800 TL - 866.800 TL

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 383.900 TL - 383.900 TL - 442.900 TL
Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 396.900 TL - 396.900 TL - 442.900 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 635.900 TL - 635.900 TL - 640.900 TL
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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba ÖTV
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