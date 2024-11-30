Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor... Cezası 4 bin TL

Her sene kış mevsiminin başlaması ile beraber lastikçilerde kış lastiği telaşı da başlıyor. Araç sahiplerinin bu sene kış lastiğini kullanma zorunluluğu ise yarın itibarıyla başlıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu zorunluluğun yerine getirilmemesinin cezası ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 600 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARIN YOLA ÇIKMASINA İZİN YOK!

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.