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Milyonlarca asgari ücretli bunu bekliyordu! Emin Yılmaz rakamlarla konuştu: Yüzde 50'ye yakın zam gelebilir... Refah payı için son noktayı koydu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 12:23
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Yıl sonuna doğru yaklaşıyorken asgari ücretli gözünü ocak ayı zammını çevirdi. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonlarının belli olmasıyla tablo az da olsa belli olmaya başladı. OVP toplantısında da yıl sonu enflasyonun tahmininin yüzde41.5 olarak revize edilmesiyle asgari ücretli acaba maaşım ne kadar olacak diye merak etmeye başladı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücretliye ne kadar zam gelebileceğini söyledi.

Temmuz ayında ara zam almayan asgari ücretli gözünü ocak ayı zammına çevirdi. Yıl sonuna doğru yaklaşıyorken enflasyon verilerinin her ay açıklanması ile beraber enflasyon farkı da netleşmeye başladı.

Aralık ayında Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nunda ise toplamda 15 kişilik komisyon üzerinden 5’i işçi sendikası, 5’i işveren sendikası 5 kişi de Çalışma Bakanlığı liderliğinde bir araya gelecek.

Komisyon toplanmadan önce ise eldeki veriler ile uzmanlar tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Gelen tahminler ile asgari ücretli cebine ne kadar gireceğini öğrenmeye çalışıyor.

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Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücrete gelebilecek zam oranı hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, OVP'de revize edilen enflasyon oranına değinerek tahminini paylaştı.

Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan OVP'de fiyat istikrarı kıstasına değinerek enflasyon oranının tek haneye indirilmesinin hedef olunduğunu aktardı.

Ücret-fiyat sarmalının önlenmesi için asgari ücret artışında dezenflasyon sürecinin kurallı bir şekilde ilerleneceği söyleyen Yılmaz, "Para politikasındaki kararlı duruşla birlikte yurt içi talepte dengelenme, döviz kurunda istikrarlı iyileşmenin devamıyla aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün yılın geri kalanında süreceği ve TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda yüzde 41,5 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir" sözlerini sarf etti.

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BU ORANIN ALTINA DÜŞMEZ

Hükümetin dar gelirliyi ve emekliyi enflasyonun altında bırakmayacağını düşündüğünü ifade eden Yılmaz, OVP'de revize edilen yüzde 41.5 enflasyon oranının altında asgari ücretliye bir zam gelmeyeceğini söyledi.

Refah payının gelip gelmeyeceği hakkında açıklamada da bulunan Yılmaz, "Burada ücret belirleme esaslarına baktığımızda ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları göz önünde bulundurulur. Önceki asgari ücret tespitlerine baktığımızda enflasyonun üzerinde refah payı olarak eklenti yapıldığını gözlemlemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 2025 yılında bir kere mi yoksa iki kere mi belirleneceği konusunun büyük önem teşkil ettiğini söyleyen Yılmaz, OVP'd yıl sonu enflasyonunun yüzde 17.5 olarak hedeflendiğini aktardı.

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Yılmaz 2025 Ocak ayı zammı için ise şu tahminde bulundu:

"Bu veriler ışığında asgari ücrete %45 ile %50 civarında bir fark geleceği kanaatindeyim. Parasal olarak ifade edecek olursak asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz"

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam
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