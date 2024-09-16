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Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor... Asgari ücret için konuşulmaya başlandı! İşte OVP sonrası masadaki rakam

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.09.2024 09:25
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Programı (OVP) açıklamıştı. Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 33'ten revize ederek yüzde 41,5 olabileceğini söylemişti. Asgari ücretli ise yıl sonu enflasyon beklentisine göre ocak ayı zammını merak etmeye başladı. Peki asgari ücret zam oranı ne olacak? Refah payı gündemde mi? İşte cevabı...

2025 yılına 3.5 aylık bir zaman kala asgari ücretli ocak ayı zam oranını merak etmeye başladı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak revize edildi. Emekliler ve memurlar 6 aylık periyotlarda zam alırken, asgari ücrette zam yıllık belirleniyor.

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Milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, OVP kapsamında enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanması amaçlandığını aktardı.

Yılmaz, "Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar bölümünde ise enflasyon tahmini ve hedeflerine uyumun artırılarak belli bir disiplinde gidileceği, ücret-fiyat sarmalının önlenmesine istinaden asgari ücret artışlarıyla dezenflasyon sürecinde kurallı bir yol izleneceği, para politikasındaki kararlı duruşla birlikte yurt içi talepte dengelenme, döviz kurunda istikrarlı iyileşmenin devamıyla aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün yılın geri kalanında süreceği ve TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda yüzde 41,5 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir" şeklinde konuştu.

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ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİN ALTINA DÜŞMEZ

Yılmaz, asgari ücret için konuşulan rakamların altına düşülmeyeceğini tahmin ettiğini ifade ederek, "Hükümetin ekonomi kurmaylarının geçmiş dönem söylemlerine dikkat ettiğimiz zaman ise dar gelirlinin, emeklinin enflasyona ezdirilmemesi şeklinde ücret politikası izlenmektedir. Yıl sonu enflasyonun %41,5 civarında hedeflendiğinden ötürü asgari ücretin belirtilen rakamların altına düşmeyeceği kanaatindeyim" cümlelerini kurdu.

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REFAH PAYI GELİR Mİ?

Refah payı için de akıllardaki soruyu cevaplayan Yılmaz, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Evet mümkün, aralık ayı başında asgari ücret komisyonu toplanacak. Toplamda 15 kişilik komisyon üzerinden 5’i işçi sendikası, 5’i işveren sendikası 5 kişi de Çalışma Bakanlığı liderliğinde bir araya gelecek"

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