FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurun zammı kesinleşti. Asgari ücrete ara zam bekleyen milyonlarca çalışanlar için adım sinyali gelmeyince özel sektörden de yeni hamle geldi. Bankaların yarışı kızıştı, çalışanını işe bağlamak isteyen patronlar aldıkları promosyonu çalışanlarına dağıtmaya başladı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan hayalleri suya düşürecek açıklama geldi. Bakan Işıkhan ara zamma kapıları kapatınca özel sektördeki kimi firmalar maaşlar düzeltme yaparken kimileri de 'promosyon' formülünü hayata geçirdi.

Haber Global'de yer alan habere göre, asgari ücrete beklenen ara zammın yapılmaması, özel sektörde banka promosyonlarında hareketliliğe neden oldu. Bankalar, maaş ödemelerini kendi kanalları üzerinden gerçekleştiren işyerlerine promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor. Birçok firma, bankalar ile anlaşarak promosyonlardan elde ettiği kazancı işçisinin hesabına yatırmaya başladı.

1

"ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMEYİNCE ÇALIŞANI İŞE BAĞLAMAK İÇİN PROMOSYON ÖDÜYORLAR"

Ekonomist Murat Özsoy, "Ekonomi yönetimi tarafından asgari ücrete bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının açıklanması sonrasında birçok şirket de çalışanlarına ara zam yapmayacak görünüyor. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücretliyi ilgilendirmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda şirketlerin çalışan maaşlarına yapacağı zam için de önemli bir gösterge niteliğinde" dedi.

2

ÇALIŞANLARA İKRAMİYE GİBİ VERİLİYOR

Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Reel sektörde yılın kalan süresi içerisinde bankalar ile maaş anlaşmalarının yenilenme zamanı gelecek olan irili ufaklı birçok firma bu durumu fırsata çevirmeyi düşünüyor. Bankalardan maaş ödemeleri karşılığında alınan promosyonu çalışanlarına aktararak ilave bir gidere katlanmadan çalışanlarına bir ikramiye vermeyi gündemlerine almaya başladılar bile.

3

Bu yöntemi seçen firmalar, maaş zammı yapmadan yani personel giderlerinde bir artış olmadan çalışan bağlılığını sağlamak konusunda bir adım atmış olacaklar"

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKET ÇALIŞANLARI BAŞINA DÜŞECEK PROMOSYON ÖDEMESİ ARTIYOR"

"Yüksek enflasyonist ortam gelir grupları arasındaki dengeyi daha da bozup uçurumu artırırken artık büyük ve küçük ölçekli firmalar arasındaki rekabet dengesini de bozar hale gelecek. Çünkü şirketin personel sayısı ne kadar fazla ise, ortalama maaş tutarı ne kadar yüksekse ve banka ile yapılacak anlaşma süresi ne kadar uzun olacak ise bankadan alınacak promosyon miktarı da o nispette daha da yüksek oluyor. Böylelikle büyük ölçekli şirket çalışanları başına düşecek promosyon ödemesi de o kadar artıyor.

4

"İŞ BAŞVURUSUNDA BANKA PROMOSYONUNU SORUYORLAR"

Çok eskiden bu yana uygulanmakta olan bu maaş ödeme anlaşmaları karşılığında bankalardan alınan promosyonlar patronlar için ilave bir gelirdi. Artık öyle değil. Bir şirkette çalışmak için iş başvurusunda bulunan adaylar mülakat esnasında maaşın yanı sıra bankadan yapılacak promosyon ödemelerinin şirket nezdinde mi tutulduğu yoksa çalışanlarına mı dağıtıldığını sorar hale gelmeye başladı."

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! Dört ayın en düşük seviyesindeBitcoin'de sert düşüş sürüyor! Dört ayın en düşük seviyesinde
SPK 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onaySPK 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay
Bahşiş yasası istiyorlar! Kartlı ödemede 'Yüzde 10 kesinti' talebiBahşiş yasası istiyorlar! Kartlı ödemede 'Yüzde 10 kesinti' talebi
Anahtar Kelimeler:
banka Özel sektör Asgari ücret ara zam
En Çok Okunan Haberler
'Sultanbeyli'de ayaklanma' paylaşımına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

'Sultanbeyli'de ayaklanma' paylaşımına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Ek vergi kararı tartışmalara neden olmuştu! Bugün yürürlüğe girdi, fiyatlara da yansıyacak!

Ek vergi kararı tartışmalara neden olmuştu! Bugün yürürlüğe girdi, fiyatlara da yansıyacak!

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini açıkladı!

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini açıkladı!

Endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.