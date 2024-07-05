Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan hayalleri suya düşürecek açıklama geldi. Bakan Işıkhan ara zamma kapıları kapatınca özel sektördeki kimi firmalar maaşlar düzeltme yaparken kimileri de 'promosyon' formülünü hayata geçirdi.

Haber Global'de yer alan habere göre, asgari ücrete beklenen ara zammın yapılmaması, özel sektörde banka promosyonlarında hareketliliğe neden oldu. Bankalar, maaş ödemelerini kendi kanalları üzerinden gerçekleştiren işyerlerine promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor. Birçok firma, bankalar ile anlaşarak promosyonlardan elde ettiği kazancı işçisinin hesabına yatırmaya başladı.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMEYİNCE ÇALIŞANI İŞE BAĞLAMAK İÇİN PROMOSYON ÖDÜYORLAR"

Ekonomist Murat Özsoy, "Ekonomi yönetimi tarafından asgari ücrete bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının açıklanması sonrasında birçok şirket de çalışanlarına ara zam yapmayacak görünüyor. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücretliyi ilgilendirmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda şirketlerin çalışan maaşlarına yapacağı zam için de önemli bir gösterge niteliğinde" dedi.

ÇALIŞANLARA İKRAMİYE GİBİ VERİLİYOR

Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Reel sektörde yılın kalan süresi içerisinde bankalar ile maaş anlaşmalarının yenilenme zamanı gelecek olan irili ufaklı birçok firma bu durumu fırsata çevirmeyi düşünüyor. Bankalardan maaş ödemeleri karşılığında alınan promosyonu çalışanlarına aktararak ilave bir gidere katlanmadan çalışanlarına bir ikramiye vermeyi gündemlerine almaya başladılar bile.

Bu yöntemi seçen firmalar, maaş zammı yapmadan yani personel giderlerinde bir artış olmadan çalışan bağlılığını sağlamak konusunda bir adım atmış olacaklar"

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKET ÇALIŞANLARI BAŞINA DÜŞECEK PROMOSYON ÖDEMESİ ARTIYOR"

"Yüksek enflasyonist ortam gelir grupları arasındaki dengeyi daha da bozup uçurumu artırırken artık büyük ve küçük ölçekli firmalar arasındaki rekabet dengesini de bozar hale gelecek. Çünkü şirketin personel sayısı ne kadar fazla ise, ortalama maaş tutarı ne kadar yüksekse ve banka ile yapılacak anlaşma süresi ne kadar uzun olacak ise bankadan alınacak promosyon miktarı da o nispette daha da yüksek oluyor. Böylelikle büyük ölçekli şirket çalışanları başına düşecek promosyon ödemesi de o kadar artıyor.

"İŞ BAŞVURUSUNDA BANKA PROMOSYONUNU SORUYORLAR"

Çok eskiden bu yana uygulanmakta olan bu maaş ödeme anlaşmaları karşılığında bankalardan alınan promosyonlar patronlar için ilave bir gelirdi. Artık öyle değil. Bir şirkette çalışmak için iş başvurusunda bulunan adaylar mülakat esnasında maaşın yanı sıra bankadan yapılacak promosyon ödemelerinin şirket nezdinde mi tutulduğu yoksa çalışanlarına mı dağıtıldığını sorar hale gelmeye başladı."





